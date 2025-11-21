ФОТО: в Озолайне открылся новый магазин top! - инвестиции превысили 500 тысяч евро

Первый магазин mini top! был открыт здесь в феврале 2009 года, но со временем он устарел. В апреле этого года началось строительство нового, современного и экологичного магазина top!. Вместе с возведением нового здания была снесена прежняя постройка, благоустроена прилегающая территория, оборудована парковка и подъездная дорога для поставщиков. Магазин создан по новым дизайн-стандартам и оснащён энергоэффективными холодильными установками и LED-освещением.