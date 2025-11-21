ФОТО: в Озолайне открылся новый магазин top! - инвестиции превысили 500 тысяч евро
В Озолайне (Лимбажский край) открылся новый современный магазин top!, построенный на месте устаревшего mini top! и созданный по новым стандартам энергоэффективности. В проект, стоимость которого превысила 500 тысяч евро, вошли строительство нового здания, благоустройство территории и создание семи рабочих мест. Это уже 12-й новый магазин в этом году.
Первый магазин mini top! был открыт здесь в феврале 2009 года, но со временем он устарел. В апреле этого года началось строительство нового, современного и экологичного магазина top!. Вместе с возведением нового здания была снесена прежняя постройка, благоустроена прилегающая территория, оборудована парковка и подъездная дорога для поставщиков. Магазин создан по новым дизайн-стандартам и оснащён энергоэффективными холодильными установками и LED-освещением.
В новом магазине посетителям предложен широкий, тщательно отобранный ассортимент свежих и качественных продуктов питания по доступным ценам ежедневно. В ассортимент включено свежее мясо латвийского производства, а каждое утро доступны сдоба, выпеченная в Лимбажи, и кулинария собственного производства. Для удобства покупателей предусмотрены две кассы, кофе навынос и таромат, а в скором времени появится велопарковка.
В день открытия покупателей встречали торжественные речи, песни и подарки для первых посетителей магазина.
Часы работы магазина: ежедневно с 08:00 до 21:00.