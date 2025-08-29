ФОТО: в Плявниеках открылся крупнейший магазин top! в Риге - инвестировано более 1,5 млн евро
28 августа в Плявниеках, на улице Андрея Сахарова, 30, в торговом центре Augusts торжественно открылся крупнейший на данный момент магазин top! в Риге. В создание нового магазина было инвестировано более полутора миллиона евро и создано 50 новых рабочих мест.
Местоположение нового top! выбрано рядом с двумя наиболее густонаселёнными микрорайонами Риги. Здесь доступны специальные ценовые предложения, а также свежие кондитерские и кулинарные изделия.
«Мы искренне рады расширить сеть наших магазинов в Риге именно в этом районе, где живут семьи, дети, активные люди и пенсионеры. При создании магазина мы уделили особое внимание тому, чтобы в одном месте был доступен широкий выбор товаров латвийских производителей. Поддерживая местных производителей, мы укрепляем не только экономику, но и благосостояние жителей района. Для нас важно, чтобы каждый покупатель находил здесь необходимые товары по доступным ценам, а каждое посещение было не только удобным, но и приятным», — рассказала член правления и директор по маркетингу сети top! Илзе Приедите.
В день открытия первых покупателей ожидали развлекательная программа с колесом фортуны, подарки, живая музыка и дегустации продуктов. Детей порадовали воздушные шары и сладости.
Непосредственно перед открытием магазина top! рядом распахнула двери новая столовая, где можно попробовать блюда домашней кухни на завтрак, обед и ужин — как на месте, так и навынос.
Вместе с открытием магазина в ТЦ Augusts появились дополнительные входные двери, что упростило доступ для ближайших жителей. Для покупателей доступны как обычные кассы с кассирами, так и шесть касс самообслуживания. Также предусмотрены наземная и подземная парковки.
Магазин работает ежедневно с 08:00 до 22:00.
Хотя top! в первую очередь известен в регионах Латвии, компания рада предложить рижанам опыт настоящего местного магазина с тщательно подобранным ассортиментом, особое место в котором занимают товары латвийского производства. Новая программа лояльности «mans top!» также доступна посетителям этого магазина, предоставляя специальные цены, бонусные накопления и скидки в дни рождения и именины.
Дизайн магазина выполнен по новой концепции с элементами латвийской природы. В рамках устойчивого развития магазин оборудован энергоэффективным освещением и современными экологичными холодильными системами на CO₂, что обеспечивает высокое качество работы и бережное отношение к окружающей среде.