ФОТО: под Ригой открылся новый магазин mini top! - десятый по счету в этом году

«Мы регулярно оцениваем развитие регионов и потребности жителей, чтобы быть доступны там, где это нужнее всего. В последние годы в Саулкалне переселяется всё больше рижан, здесь работают предприятия, создающие стабильные рабочие места, а инфраструктура хорошо развита — транспорт, детский сад, библиотека, медицинский пункт. Но у жителей Саулкалне не было современного продуктового магазина у дома. Мы надеемся, что mini top! Saulkalne станет удобным и любимым местом покупок для местных жителей», — рассказала Илзе Приедите, член правления и директор по маркетингу сети top!.