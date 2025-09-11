ФОТО: под Ригой открылся новый магазин mini top! - десятый по счету в этом году
11 сентября в Саулкалне на улице Даугавмалас, 24A открылся десятый новый магазин местной розничной сети top! в этом году — mini top! Saulkalne. В проект было инвестировано более 500 000 евро, в результате чего создан современный магазин у дома, отвечающий потребностям жителей района. В капитально реконструированном здании оборудован торговый зал площадью 144 квадратных метра и создано пять новых рабочих мест.
«Мы регулярно оцениваем развитие регионов и потребности жителей, чтобы быть доступны там, где это нужнее всего. В последние годы в Саулкалне переселяется всё больше рижан, здесь работают предприятия, создающие стабильные рабочие места, а инфраструктура хорошо развита — транспорт, детский сад, библиотека, медицинский пункт. Но у жителей Саулкалне не было современного продуктового магазина у дома. Мы надеемся, что mini top! Saulkalne станет удобным и любимым местом покупок для местных жителей», — рассказала Илзе Приедите, член правления и директор по маркетингу сети top!.
Как и в других магазинах mini top!, ассортимент включает популярные товары, свежие овощи, фрукты, мясо, а также широкий выбор продукции латвийских производителей.
Здание магазина было приобретено весной 2024 года и за полтора года прошло масштабную реконструкцию — от старой постройки сохранился лишь каркас. Создан новый фасад, обустроены современные торговые помещения. В соответствии с принципами устойчивого бизнеса выбрано энергоэффективное оборудование и LED-освещение. Для удобства покупателей установлен велостоянка, построен пандус для молодых семей с колясками и людей с ограниченной подвижностью.
Магазин mini top! Saulkalne будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00, здесь также установлены таромат и пакетомат Omniva.
«За девять месяцев мы открыли магазины в Пуре, Кулдиге, Салдусе, Елгаве, Даугавпилсе, Засулауксе, Золитуде, Улброке, в конце августа — крупнейший магазин сети в Плявниеках. Сегодня же мы рады открыть двери в Саулкалне — это десятый новый магазин в этом году и 219-й в сети», — подчеркнула Приедите.