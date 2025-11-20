Rimi начинает переделывать гипермаркеты - один магазин в Риге уже обновился. Что это значит для покупателей?

«Мы работали над новым гипермаркетным концептом больше года вместе с опытными партнёрами из Франции, проводили исследования, анализировали покупательские привычки и изучали опыт других ритейлеров не только в Латвии и странах Балтии, но и в Европе. Мы учитываем ожидания клиентов: они ищут лучшие цены, удобное расположение товаров и приятный опыт покупок. Например, одной из заметных перемен в обновлённом магазине в Риге, на ул. Деглава 110, стало размещение отдела овощей и фруктов сразу у входа. Мы хотим, чтобы клиенты покидали магазин не только со всем необходимым, но и с ощущением лёгких, приятных и стоящих затрат времени покупок», — говорит председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.