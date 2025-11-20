Rimi начинает переделывать гипермаркеты - один магазин в Риге уже обновился. Что это значит для покупателей?
Адаптируясь к стремительно меняющимся покупательским привычкам, Rimi открыл первые гипермаркеты нового формата в Латвии, Литве и Эстонии.
Инвестиции компании в размере 3 млн евро в разработку концепции и запуск первых трёх пилотных проектов позволили создать новый формат магазинов, который отвечает современным потребностям клиентов: покупки стали быстрее, удобнее и понятнее благодаря упрощённой планировке, более наглядным ценникам и лёгкому доступу к выгодным предложениям.
Первые гипермаркеты нового формата открылись в ноябре в Риге (ул. А. Деглава, 110), Паланге (ул. Малуно, 10) и Таллине (ул. Хааберсти, 1).
В новой планировке магазина особое внимание уделено растущему интересу к здоровому образу жизни и спросу на свежие овощи и фрукты. Совместно с отделами закупок и логистики обеспечивается ассортимент высшего качества, с особым вниманием к сезонным продуктам. В гипермаркетах нового формата отделы свежих продуктов, хлебобулочной продукции и готовых блюд стали центральными элементами, а зоны непродовольственных товаров перестроены так, чтобы клиентам было проще ориентироваться и находить нужные товары.
Цифровые решения в магазинах также стали значительно доступнее — появились кассы самообслуживания, электронные весы и современные экраны с выгодными предложениями и информацией об акциях. Эти инструменты помогают экономить время и деньги клиентов, а также упрощают работу сотрудников. Визуальный шум в торговом зале был уменьшен, навигация стала яснее, а акционные предложения — заметнее.
«Мы работали над новым гипермаркетным концептом больше года вместе с опытными партнёрами из Франции, проводили исследования, анализировали покупательские привычки и изучали опыт других ритейлеров не только в Латвии и странах Балтии, но и в Европе. Мы учитываем ожидания клиентов: они ищут лучшие цены, удобное расположение товаров и приятный опыт покупок. Например, одной из заметных перемен в обновлённом магазине в Риге, на ул. Деглава 110, стало размещение отдела овощей и фруктов сразу у входа. Мы хотим, чтобы клиенты покидали магазин не только со всем необходимым, но и с ощущением лёгких, приятных и стоящих затрат времени покупок», — говорит председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.
Внедрение нового формата гипермаркетов — важный этап развития Rimi на ближайшие годы. Изменения касаются не только визуального образа магазинов, но и того, как покупатели в них ориентируются, находят нужные товары и ощущают процесс покупок. Первые магазины были выбраны специально разного размера и планировки, чтобы протестировать концепцию в различных условиях. Эти наблюдения помогут принять взвешенные решения при дальнейшем расширении нового формата в сети по всему региону.
Инвестиции в размере 3 млн евро включают реконструкцию магазинов и адаптацию помещений под новый формат и дизайн. Гибкий подход позволяет Rimi эффективно проводить изменения и постепенно внедрять этот формат по всей Балтии. Новый подход также способствует устойчивым целям компании: сокращению отходов, повышению энергоэффективности и ответственному использованию ресурсов.
Более широкое внедрение нового формата запланировано на следующий год после завершения фазы пилотного тестирования. Следующим гипермаркетом, который будет преобразован в соответствии с новой концепцией, станет Rimi в Екабпилсе (ул. Виенибас, 7). Дальнейшие темпы внедрения будут зависеть от отзывов клиентов и результатов работы магазинов, а отдельные элементы концепции могут быть внедрены раньше и в уже существующие супермаркеты.