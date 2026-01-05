Молниеносные налеты в Риге: два бара на Тейке стали жертвами ограбления
В Риге за рождественскую неделю ограбили два бара на Тейке: злоумышленники проникли внутрь ночью, быстро забрали деньги из касс и скрылись. Владельцы усиливают безопасность, полиция начала расследование.
Из пивоварни Teika украли денежный ящик и мелочь из кассы. Старший бармен пивоварни Никс рассказал: «Вор проник с задней стороны — видно, что было разбито окно. Главной целью были деньги. Он забрал наш денежный ящик, всю мелочь из кассы и довольно быстро выбрался и скрылся».
Сигнализация сработала, но с небольшой задержкой — достаточной, чтобы вор успел все собрать и сбежать. Судя по записям камер наблюдения, весь процесс занял около двух минут. Охранная компания прибыла на место в течение пяти минут, но преступник уже скрылся с добычей в пару сотен евро, сообщает LSM+.
«Только деньги. Больше ничего не взял. Зашел внутрь, быстро собрал деньги из кассы, денежный ящик и быстро выбрался», — сказал Никс.
За несколько дней до этого аналогичным образом — со взломом — был ограблен бар Teikas ezītis miglā в соседнем доме. Владелец бара Кристап Легздиньш рассказал, что в месте, откуда проник преступник, поврежден замок. Добыча преступника — 150 евро из кассы. «Украдены только деньги. Хорошо, наверное, что у меня очень громкая сигнализация. Она завыла по всему помещению, когда он проник внутрь, и, видимо, он испугался и особо больше ничего не искал, только кассу обчистил», — сказал владелец бара.
Легздиньш пояснил, что вор четыре минуты ходил вокруг бара. «Все изучил. Интересно, что преступник был без маски, он ходил вокруг без маски и надел ее только при взломе», — рассказал владелец бара.
По записям камер наблюдения кажется, что в каждом случае действовал разный преступник. Впрочем, нельзя исключать, что они из одной банды, предположили представители баров. Теперь они приняли меры безопасности, чтобы в следующий раз ворам было не так легко осуществить свои намерения.