Молниеносные налеты в Риге: два бара на Тейке стали жертвами ограбления

За несколько дней до этого аналогичным образом — со взломом — был ограблен бар Teikas ezītis miglā в соседнем доме. Владелец бара Кристап Легздиньш рассказал, что в месте, откуда проник преступник, поврежден замок. Добыча преступника — 150 евро из кассы. «Украдены только деньги. Хорошо, наверное, что у меня очень громкая сигнализация. Она завыла по всему помещению, когда он проник внутрь, и, видимо, он испугался и особо больше ничего не искал, только кассу обчистил», — сказал владелец бара.