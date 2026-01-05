Драма у водопада Ягала в Эстонии: двое туристов провалились под лед во время фотосессии
Страшные минуты пережила супружеская пара из Таллина, которая в прошедшие выходные посетила знаменитый эстонский водопад Ягала. Поскольку погода была холодной, этот восьмиметровый водопад замерз, но, как им пришлось убедиться — недостаточно.
«Сегодня мы пережили по-настоящему страшный момент», — написала 3 января в социальной сети Facebook жительница Таллина Яна. «Мы приехали на водопад, и во время фотосъёмки я провалилась под лёд. Мой муж сразу бросился на помощь, но сам тоже провалился и понял, что ситуация становится критической».
Жизнь попавших в ледяную воду туристов висела на волоске, но, к счастью, рядом оказался мужчина, который не замедлил стать ангелом-спасителем. «В этот момент рядом оказался мужчина, с женой и ребенком, который без колебаний пришёл на помощь и подал руку. Благодаря ему мы смогли выбраться и остались живы».
Родившаяся в рубашке Яна признается, что только одна вещь ее мучает — охваченная паникой, она не успела поблагодарить своего спасителя и узнать его имя.
«Эта мысль не даёт нам покоя. Мы очень хотим найти этого человека, сказать ему спасибо лично и выразить нашу искреннюю благодарность за его смелость, неравнодушие и человечность».
Подчеркивая, что страшная смерть могла быть вопросом каких-то нескольких минут, Яна призывает своих читателей: «Берегите себя и своих близких!» Очевидно, ей уже удалось найти своего спасителя, так как в комментариях откликнулась одна женщина, которая утверждала, что ее муж спас Яну, в то время как другой парень с семьей спас ее мужа.
Другая комментатор рассказала, что два года назад, 7 января, была спасена одна женщина, провалившаяся под лед этого водопада, хотя был 20-градусный мороз.
Водопад Ягала (эст. Jägala juga) находится примерно в 25 километрах к востоку от Таллина. Это самый высокий естественный водопад в Эстонии.