Алексей Росликов: партия "За стабильность" может быть ликвидирована
Алексей Росликов: партия "За стабильность" может быть ликвидирована

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «За стабильность» является политической расправой, заявил агентству LETA лидер партии Алексей Росликов.

Генпрокуратура завершила проверку того, соответствует ли деятельность партии «За стабильность» требованиям Закона о политических партиях, и вынесла партии предупреждение.

Предупреждение вынесено после того, как прокуратура усмотрела нарушения запретов, предусмотренных законом. Эти нормы запрещают партиям в своей деятельности выступать против независимости Латвии или других демократических государств и их территориальной целостности, выдвигать или распространять предложения о насильственном изменении государственного строя Латвии или другой демократической страны, а также призывать не выполнять законы.

Алексей Росликов утверждает, что никогда не выступал против латвийского государства или латышского языка. По его словам, Генпрокуратура ставит ему в вину высказывания — как он подчеркивает, субъективные — о войне в Украине и о положении русскоязычных жителей в Латвии.

Политик заявил, что ему вменяют выражение «необоснованного мнения», хотя, по его словам, субъективному мнению не требуется обоснование. Он также добавил, что в его действиях не выявлено преступного поведения, направленного против суверенитета государства, латышского народа и языка, за которое должно следовать строгое наказание.

Лидер «За стабильность» считает, что предупреждение является попыткой ограничить партии возможность говорить о важных для нее темах.

Росликов отметил, что оценивать решение Генпрокуратуры можно до начала февраля, и он намерен это сделать. Юридически обжаловать предупреждение нельзя — его можно лишь выполнить или не выполнить. Если требования не будут выполнены, партия будет ликвидирована.

