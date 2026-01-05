Алексей Росликов: партия "За стабильность" может быть ликвидирована

Предупреждение вынесено после того, как прокуратура усмотрела нарушения запретов, предусмотренных законом. Эти нормы запрещают партиям в своей деятельности выступать против независимости Латвии или других демократических государств и их территориальной целостности, выдвигать или распространять предложения о насильственном изменении государственного строя Латвии или другой демократической страны, а также призывать не выполнять законы.