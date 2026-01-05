Генпрокуратура вынесла предупреждение партии "За стабильность" за публикации, направленные на раскол общества
Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии "За стабильность!" требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.
Предупреждение вынесено в связи с тем, что прокуратура выявила нарушения запретов, установленных п. 4 и 5 ст. 7 закона о политических партиях. Они гласят, что партии запрещается выступать против независимости или территориальной целостности Латвии или других демократических государств, высказывать или распространять предложения о насильственном изменении строя Латвии или других демократических государств, призывать к несоблюдению закона, если это угрожает государственной безопасности, общественной безопасности или порядку, пропагандировать насилие или терроризм, пропагандировать войну, осуществлять деятельность, направленную на разжигание национальной ненависти, восхвалять преступления или призывать к их совершению.
Партиям также запрещено оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или их конституционному порядку.
Прокуратура пришла к выводу, что отдельные члены партии "За стабильность" распространяют послания, направленные на разжигание национальной вражды, а также в них усматривается информационная и пропагандистская поддержка России.
Партии предписано до 7 февраля 2026 года устранить нарушения, то есть удалить указанные в предупреждении публикации в социальных сетях, и в целом пересмотреть аккаунты "За стабильность" в социальных сетях на предмет соответствия законодательству о деятельности политических партий. Прокуратура призывает партию принять меры, чтобы в дальнейшем не распространялись сообщения и не предпринимались действия, противоречащие положениям закона о политических партиях.
Как сообщалось, в настоящее время в суде находится дело против лидера партии, депутата Рижской думы Алексея Росликова о разжигании национальной и этнической вражды.
Депутата первоначально обвиняли также в помощи иностранному государству в направленных против Латвии действиях, но в ходе расследования по этому пункту не было получено достаточных доказательств.