Генпрокуратура вынесла предупреждение партии "За стабильность" за публикации, направленные на раскол общества

Предупреждение вынесено в связи с тем, что прокуратура выявила нарушения запретов, установленных п. 4 и 5 ст. 7 закона о политических партиях. Они гласят, что партии запрещается выступать против независимости или территориальной целостности Латвии или других демократических государств, высказывать или распространять предложения о насильственном изменении строя Латвии или других демократических государств, призывать к несоблюдению закона, если это угрожает государственной безопасности, общественной безопасности или порядку, пропагандировать насилие или терроризм, пропагандировать войну, осуществлять деятельность, направленную на разжигание национальной ненависти, восхвалять преступления или призывать к их совершению.