SAB: Латвия не является приоритетом России, но отношение Москвы к ней становится все более негативным
Бюро по защите Сатверсме (SAB) заявляет, что прямой военной угрозы Латвии сейчас нет, однако в долгосрочной перспективе риски могут расти из-за наращивания российского военного присутствия у восточной границы НАТО и активности влияния против Латвии.
По оценке SAB, ситуация с безопасностью в Латвии, регионе и мире по-прежнему остается сложной.
Хотя с начала 2025 года неоднократно актуализировался вопрос о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной и связанных с этим планах, в SAB считают, что Россия готова продолжать боевые действия как минимум и в 2026 году: к затяжной войне все больше адаптируются военная тактика, экономика и общество. Россия не отказалась от своих максимальных целей в отношении Украины.
«При сохранении этих тенденций вероятность того, что в ближайшие шесть месяцев на фронте могут произойти изменения стратегического уровня, очень низкая. Следовательно, весьма вероятно, что Россия попытается достичь своих максималистских целей в отношении Украины, используя потенциальные мирные переговоры и международное давление, в том числе пытаясь снизить военную поддержку Украины со стороны западных стран», — указали в SAB.
В 2026 году потенциальные риски безопасности для Европы, по оценке службы, продолжит создавать и взгляд российской элиты на Запад как на экзистенциальную угрозу действующему режиму. В режиме Владимира Путина сохраняется искаженное восприятие угроз, чему способствует растущая закрытость кремлевской элиты и отсутствие внутренней критики. Россия считает, что уже сейчас находится в прямом противостоянии с Западом и что борьба идет в Украине, глобально и на идеологическом уровне, отметили в SAB.
Такое восприятие и мировоззрение повышают риски просчетов и могут способствовать более агрессивной деятельности России в более длительной перспективе. Россия постоянно ищет слабые места в безопасности западных стран и стремится усиливать существующие и создавать новые разломы как на межгосударственном уровне, так и внутри государств, признали в SAB.
По оценке ведомства, в настоящее время Россия не представляет для Латвии прямой военной угрозы, однако ряд признаков указывает на потенциальные планы в долгосрочной перспективе — наращивание военного присутствия у восточной границы НАТО, направленные против Латвии мероприятия влияния, негативное отражение Латвии в российских СМИ и высказываниях должностных лиц.
Хотя Латвия не является приоритетом России, все более негативный взгляд на Латвию в долгосрочной перспективе может привести к более агрессивным решениям России, отметили в SAB.