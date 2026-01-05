SAB: Латвия не является приоритетом России, но отношение Москвы к ней становится все более негативным

Хотя с начала 2025 года неоднократно актуализировался вопрос о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной и связанных с этим планах, в SAB считают, что Россия готова продолжать боевые действия как минимум и в 2026 году: к затяжной войне все больше адаптируются военная тактика, экономика и общество. Россия не отказалась от своих максимальных целей в отношении Украины.