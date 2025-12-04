Браже: Россия готовится к долгосрочному противостоянию с НАТО и пытается разобщить союзников
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже на встрече НАТО в Брюсселе заявила, что Украине необходим справедливый и продолжительный мир, а союзникам следует укреплять оборону и единство, усиливая поддержку Киева и сдерживание России.
Украине нужен справедливый и продолжительный мир, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в среду приняла участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе (Бельгия). Как сообщила советник министра Сигне Знотиня-Знота, ключевыми темами совещания стали укрепление потенциала НАТО в сфере сдерживания и обороны, возможные эффективные ответные меры альянса на гибридные атаки, проводимые Россией против стран НАТО, особенно на восточном фланге, дальнейшая поддержка способности Украины к самообороне, сдерживание России, а также подготовка к саммиту НАТО в Анкаре (Турция).
Браже подчеркнула, что задача НАТО - обеспечивать мир в евроатлантическом пространстве: альянсу это удавалось с момента его основания в 1949 году, и эта цель остается актуальной для всех союзников. Она отметила, что страны альянса поддерживают мирные инициативы США, направленные на достижение прочного и справедливого мира в Украине и укрепление безопасности Европы.
"НАТО признало Россию самой серьезной угрозой безопасности союзников и трансатлантического пространства. Анализ, проведенный службами альянса и государств-партнеров, показывает, что Россия готовится к долгосрочному противостоянию с НАТО и постоянно проверяет союзников на прочность", - заявила министр иностранных дел Латвии.
Министр подчеркнула, что цели России остаются неизменными: расколоть единство союзников по НАТО, ослабить поддержку Украине и подорвать авторитет США в мире. По словам Браже, агрессор стремится добиться этого, в том числе путем так называемых мирных переговоров. Она отметила, что необходимо и дальше ослаблять Россию и ее экономику, а также обеспечить эффективность уже принятых санкций.
Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что все союзники по НАТО должны ответственно относиться к своей безопасности и обороне. По её словам, необходимо как можно скорее реализовать решение Гаагского саммита НАТО о выделении 5% ВВП на оборону. Она отметила, что на саммите НАТО в Анкаре в следующем году союзники должны будут продемонстрировать реальный прогресс, достигнутый за год. Браже также подчеркнула, что Латвия уже в этом году достигнет уровня 4% ВВП в прямых оборонных расходах, а в 2026 году планирует увеличить их примерно до 5% ВВП.
Обсуждая проводимые Россией гибридные и субконвенциональные атаки на страны восточного фланга НАТО, Браже высоко оценила миссии НАТО "Балтийский страж" и "Восточный страж", но подчеркнула, что присутствие НАТО на восточном фланге необходимо укреплять, особенно за счет сил противовоздушной обороны и противодронных систем.
На заседании Совета НАТО-Украина при участии верховного представителя Евросоюза Каи Каллас и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги обсуждались скоординированные действия альянса и ЕС в поддержке Украины. Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что Латвия продолжит оказывать военную помощь Украине в объеме не менее 0,25% ВВП и в 2026 году.
Кроме того, Латвия предоставляет 7,2 млн евро на инициативу НАТО по обеспечению Украины критически необходимой военной экипировкой, а также присоединилась к возглавляемому альянсом проекту Renovator, направленному на восстановление украинских медицинских учреждений.