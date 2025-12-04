Браже: Россия готовится к долгосрочному противостоянию с НАТО и пытается разобщить союзников

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что все союзники по НАТО должны ответственно относиться к своей безопасности и обороне. По её словам, необходимо как можно скорее реализовать решение Гаагского саммита НАТО о выделении 5% ВВП на оборону. Она отметила, что на саммите НАТО в Анкаре в следующем году союзники должны будут продемонстрировать реальный прогресс, достигнутый за год. Браже также подчеркнула, что Латвия уже в этом году достигнет уровня 4% ВВП в прямых оборонных расходах, а в 2026 году планирует увеличить их примерно до 5% ВВП.