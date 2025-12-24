Люди во всем мире на сайте Flightradar24 следят за полетом Санта-Клауса
На Рождество миллионы людей по всему миру вновь прильнули к экранам — но не телевизоров, а сайта Flightradar24. Популярный сервис для отслеживания авиаперелетов традиционно превратился в интерактивную карту рождественского чуда: пользователи следят за путешествием Санта-Клауса, который, доставляет подарки детям по всей планете.
Каждый год Flightradar24 в сотрудничестве с организацией NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) запускает специальный режим. На карте появляется уникальный объект — сани Санта-Клауса, запряженные оленями, которые «вылетают» с Северного полюса и начинают свое кругосветное путешествие. Маршрут пролегает через десятки стран и континентов, а скорость и высота полета отображаются так же, как у обычных самолетов.
Для многих семей это стало настоящей традицией. Родители вместе с детьми проверяют, над каким регионом сейчас пролетает Санта, рассчитывают, через сколько времени он окажется рядом, и обсуждают, успеют ли дети уснуть до его визита. Социальные сети в эти часы наполняются скриншотами карты, шутками и комментариями пользователей из разных стран.
Представители Flightradar24 отмечают, что рождественская ночь стабильно входит в число самых активных периодов года по посещаемости сайта. При этом проект носит не только развлекательный характер: он показывает, как технологии могут объединять людей вокруг простой и теплой идеи.