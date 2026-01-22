Мэр Риги: во время ремонта Вантового моста, вероятнее всего, закроют и Воздушный мост

Депутат «Латвия на первом месте» Эдвaрд Шлесерс призвал заранее спланировать работы так, чтобы ремонт моста как можно меньше мешал движению, рассматривая возможность работать по ночам и создавать реверсивные полосы движения, по которым утром можно было бы ехать в центр, а после работы — из центра. Также он выразил опасения по поводу возможного решения на перекрестке улиц Валдемара и Цитаделес, где, как планируется, установят светофор. По его мнению, более удачным решением было бы сделать разгонную полосу для въезда на Вантовый мост.