Мэр Риги: во время ремонта Вантового моста, вероятнее всего, закроют и Воздушный мост
Рижская дума решила взять заем до 84,46 млн евро на ремонт Вантового моста, распределив финансирование на 2026-2028 годы. На заседании депутаты спорили о готовности документации и возможных ограничениях движения, а мэр Виестурс Клейнбергс предупредил, что во время работ, вероятно, будет закрыт для транспорта и Воздушный мост.
Рижская дума сегодня решила для ремонта Вантового моста занять до 84,46 миллиона евро. В том числе в 2026 году требуется до 6,7 миллиона евро, в 2027 году — до 42 миллионов евро, а в 2028 году — до 35,76 миллиона евро.
Срок погашения займа — до 30 лет, с отсрочкой выплаты основной суммы до трех лет.
На заседании думы депутаты долго дебатировали и спорили о планируемом ремонте моста. Депутаты «Суверенной власти» и объединения «Младолатыши» неоднократно упрекали коалицию в том, что к заседанию думы не подготовлена необходимая информация о планируемых работах, экспертные заключения и визуализации ожидаемого результата.
В свою очередь мэр Риги Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») выразил обеспокоенность тем, что некоторых депутатов интересуют чертежи критической инфраструктуры — Вантового моста, и, возможно, это не связано с планируемыми строительными работами.
Депутат «Латвия на первом месте» Эдвaрд Шлесерс призвал заранее спланировать работы так, чтобы ремонт моста как можно меньше мешал движению, рассматривая возможность работать по ночам и создавать реверсивные полосы движения, по которым утром можно было бы ехать в центр, а после работы — из центра. Также он выразил опасения по поводу возможного решения на перекрестке улиц Валдемара и Цитаделес, где, как планируется, установят светофор. По его мнению, более удачным решением было бы сделать разгонную полосу для въезда на Вантовый мост.
Как указал Клейнбергс, в то время, когда будет ремонтироваться Вантовый мост, вероятнее всего, для движения также будет закрыт Воздушный мост. В связи с этим водителям, которые привыкли по этому маршруту проезжать через Ригу, придется привыкнуть ездить по другим маршрутам.