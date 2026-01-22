Дефицит в 194 млн евро: Рижская дума приняла бюджет, который "не сходится"

Ожидается, что в этом году в бюджет Рижского самоуправления поступит на 37,6 млн евро больше, чем в прошлом году. Общий объем поступлений в этом году запланирован на уровне 1,508 миллиарда евро по сравнению с 1,47 миллиарда евро в прошлом году.