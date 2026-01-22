"Это не просто невежливо. Это бесчеловечно": неоднозначная история о выдворении пожилого мужчины из кафе в Риге
Инцидент в одном из кафе торгового центра Origo вызвал бурную реакцию в соцсетях. Очевидцы говорят о жестоком обращении с пожилым мужчиной, а представители заведения настаивают: ситуация была иной.
В социальных сетях активно обсуждается инцидент, произошедший в кафе Caffeine LV, расположенном в торговом центре Origo в Риге. Очевидицей произошедшего стала женщина, опубликовавшая эмоциональный пост, в котором описала, по ее словам, «по-настоящему болезненный и разрывающий сердце опыт».
По ее словам, во время того, как она пила кофе, за соседний столик сел пожилой мужчина с «явными признаками отсутствия постоянного места жительства». «Он сел тихо, никого не беспокоя, и начал пить напиток из бумажного стаканчика Caffeine», — написала она. Спустя короткое время, как утверждает автор поста, в кафе вошли «три или даже четыре охранника», которые «без каких-либо вопросов начали грубо выгонять мужчину». «Он очень вежливо объяснил, что пьет купленный напиток. Но это, конечно, агрессивных и невоспитанных охранников не интересовало», — утверждает женщина.
По ее словам, мужчину «насильно сорвали со стула и начали выталкивать». Когда она попыталась заступиться и указала, что мужчина никому не мешает и является клиентом, охранник резко ответил, что сотрудники кафе «нажали тревожную кнопку».
Автор поста подчеркивает, что внешний вид мужчины мог показаться отталкивающим: «Да, возможно, его внешний вид был пугающим — если мы привыкли в Instagram и TikTok видеть только роскошную жизнь и обеспеченных людей… Но выгнать пожилого человека при температуре минус 11 градусов из кафе, где он заплатил за кофе и тихо его пьет, — это не просто невежливо, это БЕСЧЕЛОВЕЧНО».
В завершение она обратилась к руководству Origo с призывом обучить охрану уважительному отношению к людям и найти этого мужчину, чтобы извиниться и компенсировать причиненный ему моральный ущерб.
Публикация вызвала широкий отклик. Многие пользователи встали на сторону пожилого мужчины. «Не важно, кто ты и как выглядишь. Купил товар или услугу — ты клиент», — написал один из комментаторов, добавив, что если заведение не хочет обслуживать человека, это должно быть сделано до момента оплаты.
Другие призывали к эмпатии и напоминали, что любой может оказаться в подобной жизненной ситуации: «Мы живем в мире, где не все счастливы и обеспечены. Старость придет ко всем нам, и никто не застрахован от потери финансовой стабильности». Некоторые отмечали и двойные стандарты: «Интересно — продать кофе можно, а позволить его выпить сидя нельзя. В соседнем Hesburger бездомных за кофе никто не выгоняет».
Версия Caffeine LV
Представители Caffeine LV также прокомментировали ситуацию, указав, что описанная в соцсетях версия не отражает произошедшее полностью.
«Caffeine всегда была и будет инклюзивным местом — с уважительным отношением к каждому, независимо от внешности и социального статуса», — говорится в официальном ответе.
По версии заведения, мужчина не совершал покупку: «Господин самостоятельно взял стакан и налил в него принесенный с собой напиток, что по гигиеническим причинам вызвало дискомфорт у других посетителей». Именно поэтому, как утверждают представители кафе, сотрудники были обязаны вызвать охрану. «Действия охраны были корректными — человека попросили покинуть помещение кафе, при этом его не выдворяли за пределы торгового центра», — подчеркивается в заявлении.
В Caffeine добавили, что ценят заботу людей о ближних, однако обязаны обеспечивать безопасность, гигиену и комфорт для всех посетителей.