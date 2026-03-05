Зловещее пророчество Нострадамуса в 2026 году вновь всплыло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке в информационном пространстве вновь активно обсуждают пророчества Нострадамуса. Сторонники этих теорий утверждают, что катрены французского астролога XVI века могут описывать события, разворачивающиеся в 2026 году.
Речь идет о книге Les Propheties, опубликованной в 1555 году. В ней Мишель де Нотрдам собрал почти тысячу зашифрованных четверостиший, которые, по мнению поклонников его наследия, предсказывают войны, катастрофы и политические потрясения.
«Семь месяцев великой войны»
Особое внимание сейчас привлекает катрен, где говорится: «Семь месяцев великая война, люди мертвы от зла…». В социальных сетях эту строку интерпретируют как возможное указание на продолжительность нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.
Сейчас напряжение в регионе настолько высоко, что опасения о возможности более широкого конфликта разлетаются по мировым СМИ и платформам. Ситуация усугубляется падением фондовых рынков, растущими ценами на нефть и газ и активным боевыми действия по всей зоне Персидского залива. На этом фоне сторонники Нострадамуса видят в строке о «семимесячной войне» предупреждение о затяжном противостоянии, которое может выйти за рамки локальной военной операции.
«Рой пчел» и современные технологии
Еще один катрен — I:26 — содержит загадочную фразу о «великом рое пчел, восстающем ночью». Историки традиционно связывали этот образ с аллегориями средневековой войны. Однако современные интерпретаторы все чаще проводят параллели с беспилотными летательными аппаратами.
Беспилотная война стала ключевым элементом современных конфликтов — как на Ближнем Востоке, так и в Восточной Европе. И Иран, и США активно инвестировали в развитие дронов, способных вести разведку, наносить точечные удары и действовать «роем». По мнению сторонников мистических трактовок, образ жужжащих «пчел», появляющихся в темноте, может метафорически описывать именно такие технологии.
Марс среди звезд
Обсуждается и другое пророчество: «Когда Марс пойдет своим путем среди звезд, человеческая кровь окропит святилище. Три огня поднимутся с восточных сторон…». Поскольку Марс в римской мифологии — бог войны, многие трактуют этот образ как предвестие масштабного военного конфликта.
Тем не менее историки и филологи предупреждают: катрены Нострадамуса намеренно расплывчаты. Они не содержат конкретных дат, географических названий современных государств или прямых указаний на события XXI века. Именно эта неопределенность и делает тексты удобными для ретроспективной «подгонки» под уже произошедшие или происходящие события.
Почему интерес возвращается именно сейчас
Каждый крупный кризис — будь то война, экономический спад или пандемия — неизбежно сопровождается всплеском интереса к мистическим предсказаниям. Люди ищут объяснение происходящему и пытаются найти признаки предопределенности в старинных текстах. Однако эксперты напоминают: воспринимать катрены XVI века как точные прогнозы современных событий не стоит.
Нострадамус умер в 1566 году, задолго до появления национальных государств в их нынешнем виде, ядерного оружия и высокотехнологичных вооружений. Его тексты — часть культурного наследия эпохи Ренессанса, а не аналитический инструмент геополитики.