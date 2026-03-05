Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение. Зато вы сможете узнать, кому из близких вы наиболее дороги.
Телец
Сегодня вы вновь получите возможность приняться за когда-то отложенное дело. И, что самое интересное, оно пойдет.
Близнецы
Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее, эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.
Рак
Вам следует переждать бурю, а она сегодня наверняка случится, где-нибудь в темном уголке, и выползти на свет божий только когда осядет пыль. Таким образом вы сэкономите массу времени (не сидеть же в означенном уголке совсем без дела) и нервной энергии.
Лев
Сегодня вам придется отстаивать свое мнение, хорошо еще если без применения физической силы. Позаботьтесь о наличии веских аргументов.
Дева
Даже у суперзвезд есть некоторые нужды, а поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для их удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия. Развлекитесь вечером.
Весы
Сегодня ничто не сможет вас удержать. Вы будете подобны вихрю, плохо понимающему, куда он, собственно, несется, но чрезвычайно мощному.
Скорпион
Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.
Стрелец
Сегодня вы можете поймать себя на ощущении, что вы не хотите, чтобы этот день кончался. Хороший, надо думать, день будет.
Козерог
Прежде, чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений.
Водолей
Чем раньше вы сегодня закончите активную деятельность, тем лучше. Особой продуктивностью она отличаться не будет, а вот утомиться вам удастся основательно.
Рыбы
Сегодня к вам будут относится как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вас могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание спокойно.