В скандинавских странах жителей призвали хранить дома наличные деньги

Эти рекомендации стали очередным шагом шведских властей по подготовке населения к возможным последствиям военной агрессии или кибератак на фоне растущих угроз со стороны России и, в меньшей степени, Ирана. Ранее правительство уже разослало в каждое домохозяйство информационные буклеты с разъяснениями, в том числе о том, какой запас питьевой воды необходимо хранить и как получать информацию при перебоях с электроснабжением.