В скандинавских странах жителей призвали хранить дома наличные деньги
Центральный банк Швеции рекомендует всем совершеннолетним жителям страны держать дома сумму наличных, достаточную как минимум для покрытия расходов одной недели. Это необходимо на случай войны или другой кризисной ситуации, чтобы была возможность приобрести продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости.
Как пишет Bloomberg, в опубликованных банком рекомендациях по расчетам говорится, что каждому взрослому следует хранить дома 1000 шведских крон (примерно 90 евро). Кроме того, жителям Швеции советуют иметь платежные карты нескольких банков и пользоваться местным онлайн-сервисом расчетов Swish.
«Доступ к различным способам оплаты повышает способность общества осуществлять платежи в условиях кратковременных сбоев, кризисов и, в худшем случае, войны», — говорится в заявлении банка.
Эти рекомендации стали очередным шагом шведских властей по подготовке населения к возможным последствиям военной агрессии или кибератак на фоне растущих угроз со стороны России и, в меньшей степени, Ирана. Ранее правительство уже разослало в каждое домохозяйство информационные буклеты с разъяснениями, в том числе о том, какой запас питьевой воды необходимо хранить и как получать информацию при перебоях с электроснабжением.
Поскольку в Швеции преобладают цифровые расчеты и лишь примерно каждый десятый платеж осуществляется наличными, финансовая система страны в кризисных условиях считается особенно уязвимой.
Хотя центральный банк призвал принять новый закон для защиты статуса наличных денег, соответствующий нормативный акт пока не утвержден. Вместе с тем банк постановил, что до 1 июля должна быть обеспечена возможность оплачивать продукты и медикаменты банковскими картами в офлайн-режиме в случае сбоев системы.
Ранее аналогичные рекомендации публиковали и центральные банки соседних с Россией стран — Финляндии и Норвегии, призывая граждан подготовить наличные средства и иметь несколько платежных карт на случай чрезвычайных ситуаций.