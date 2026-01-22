"Драматичная картина": раскрыт истинный размер пенсий жителей Латвии

«Эти данные подчеркивают, насколько важно каждому самому максимально стараться формировать свои будущие накопления. Это не просто рекомендация, а важное условие для того, чтобы в пожилом возрасте иметь больше возможностей обеспечить себе стабильную и комфортную повседневную жизнь. Для достижения этой цели средний уровень доходов в старости должен составлять не менее 70 процентов от средней заработной платы, получаемой в период трудовой деятельности. К сожалению, демографические тенденции в Латвии неутешительны — общество стареет, рождаемость снижается. Это еще больше подчеркивает необходимость заботиться о финансовой безопасности», - подчеркивается в исследовании.