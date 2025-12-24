В Латвии меньше бедных - но жить легче не стало

В конце ноября этого года в Латвии насчитывалось 37 996 человек со статусом нуждающегося лица, что на 4,8% меньше, чем в конце октября 2024 года, свидетельствуют данные Министерства благосостояния. В то же время в конце ноября в стране было 18 553 человека, которым присвоен статус малообеспеченного лица. Это на 10,4% меньше, чем в конце ноября прошлого года.