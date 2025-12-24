В Латвии меньше бедных - но жить легче не стало
В Латвии сокращается число людей со статусом нуждающихся и малообеспеченных, однако новые пороги доходов на 2025 год показывают: даже при снижении статистики социальная уязвимость остаётся серьезным вызовом для домохозяйств.
В конце ноября этого года в Латвии насчитывалось 37 996 человек со статусом нуждающегося лица, что на 4,8% меньше, чем в конце октября 2024 года, свидетельствуют данные Министерства благосостояния. В то же время в конце ноября в стране было 18 553 человека, которым присвоен статус малообеспеченного лица. Это на 10,4% меньше, чем в конце ноября прошлого года.
Порог доходов нуждающегося домохозяйства устанавливается в размере 50% от медианы доходов. В 2025 году порог доходов для первого или единственного члена нуждающегося домохозяйства составляет 377 евро, для остальных членов домохозяйства - 264 евро.
Порог доходов малообеспеченного домохозяйства каждое самоуправление вправе установить не выше 80% медианы доходов, но не ниже порога доходов нуждающегося домохозяйства.
Максимальный размер порога доходов для первого или единственного члена малообеспеченного домохозяйства может составить 604 евро, для остальных членов домохозяйства - 423 евро.