Хорошо поработали? Рижская дума выплатила чиновникам полмиллиона в виде премий
В последние месяцы года в центральной администрации Рижского самоуправления сотрудникам в виде доплат и премий было выплачено чуть менее полумиллиона евро, выяснило агентство LETA в Рижской думе.
Согласно Закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, по итогам ежегодной оценки работы и ее результатов сотруднику раз в год может быть выплачена премия, размер которой не должен превышать 75% месячной зарплаты.
Также в пределах выделенных учреждению финансовых средств может выплачиваться денежная награда, которая в календарном году не превышает размер установленной сотруднику месячной зарплаты и оценивается по достижениям работника или учреждения.
В центральной администрации с октября по декабрь 198 сотрудникам были выплачены премии на общую сумму 293 321 евро.
В свою очередь 203 сотрудникам были выплачены денежные награды на общую сумму 177 556 евро. Таким образом, в виде доплат и премий было выплачено 470 877 евро.
Размер премии и денежной награды для каждого конкретного сотрудника определял руководитель соответствующего структурного подразделения. При этом для избранных должностных лиц, депутатов, председателей комитетов и руководства думы премии и денежные награды не предусмотрены и не выплачивались.