Хорошо поработали? Рижская дума выплатила чиновникам полмиллиона в виде премий
В Рижской думе раздали почти полмиллиона евро.
LETA / Otkrito.lv

В последние месяцы года в центральной администрации Рижского самоуправления сотрудникам в виде доплат и премий было выплачено чуть менее полумиллиона евро, выяснило агентство LETA в Рижской думе.

Согласно Закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, по итогам ежегодной оценки работы и ее результатов сотруднику раз в год может быть выплачена премия, размер которой не должен превышать 75% месячной зарплаты.

Также в пределах выделенных учреждению финансовых средств может выплачиваться денежная награда, которая в календарном году не превышает размер установленной сотруднику месячной зарплаты и оценивается по достижениям работника или учреждения.

В центральной администрации с октября по декабрь 198 сотрудникам были выплачены премии на общую сумму 293 321 евро.

В свою очередь 203 сотрудникам были выплачены денежные награды на общую сумму 177 556 евро. Таким образом, в виде доплат и премий было выплачено 470 877 евро.

Размер премии и денежной награды для каждого конкретного сотрудника определял руководитель соответствующего структурного подразделения. При этом для избранных должностных лиц, депутатов, председателей комитетов и руководства думы премии и денежные награды не предусмотрены и не выплачивались.

