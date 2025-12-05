Как подготовиться к кризису: депутат подает пример - он сделал запасы бензина и дров
В эфире программы "Preses klubs" на TV24 депутат Рижской думы, а также член правления Ассоциации умных и энергоэффективных городских технологий Эдгар Берголц подчеркнул: каждый человек должен быть лично готов к кризисным ситуациям, не рассчитывая на то, что спасатели придут немедленно.
По словам Эдгара Берголца, самая опасная стратегия — пассивно ждать помощи: «Полагаться на кого-то, кто придет нас спасать, это самое неправильное, что можно делать», — отметил он. Депутат считает, что жители частных домов должны создавать собственные резервы. Он сам хранит дома около восьми канистр топлива, а также запасы дров и генератор. Это, по его мнению, минимальный набор, который позволит пережить перебои с энергией и отоплением.
В разговоре о радиоприемниках на батарейках Берголц пошутил: «Радио на батарейках — это ваш автомобиль. Зачем покупать новое?» На вопрос ведущей о том, что будет, если автомобиль не удастся завести, депутат ответил просто: «Поэтому и нужна запасная канистра топлива».
Берголц подчеркивает: ключ к устойчивости в кризис — разделение рисков. Если в доме газовое отопление, стоит иметь и альтернативы: камин, экономичную печь или возможность подогрева от солнечных систем. То же касается электричества, воды, топлива и всех жизненно важных ресурсов. По мнению депутата, способность подготовиться к «часу Х» не зависит от уровня доходов. В квартирах сделать это сложнее, признает он, но даже там есть подвалы, где можно хранить необходимое.