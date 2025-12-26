“Что это вообще такое?!” Ученые открыли планету, которая привела их в изумление

PSR J2322-2650b обращается вокруг пульсара. Пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды, сверхплотные ядра звезд, взорвавшихся как сверхновые, которые испускают излучение в виде коротких регулярных импульсов, видимых лишь тогда, когда их лучи электромагнитного излучения направлены точно на Землю. Сам по себе этот факт уже необычен, поскольку ни у одного другого пульсара не известно наличие газового гиганта, а вообще планеты у пульсаров встречаются крайне редко.