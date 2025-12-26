“Что это вообще такое?!” Ученые открыли планету, которая привела их в изумление
Ученые, работающие с телескопом James Webb, обнаружили далекую экзопланету с атмосферой из сажи и алмазов, что бросает вызов всем существующим объяснениям.
Небо в алмазах
Мир размером с Юпитер, зафиксированный космическим телескопом James Webb (JWST), не имеет привычного для планет нашей Солнечной системы сочетания гелия и водорода в атмосфере, а также других распространенных молекул, таких как вода, метан или углекислый газ.
Вместо этого, как показывают данные, у планеты имеются облака сажи в верхних слоях атмосферы, которые в более глубоких слоях конденсируются в алмазы. Подобная атмосфера ранее не наблюдалась ни у одной планеты. Еще более странно то, что ее родительская звезда вообще не является обычной звездой.
«Это было абсолютной неожиданностью, — заявил в сообщении соавтор исследования Питер Гао, научный сотрудник Лаборатории Земли и планет Карнеги. — Я помню, как после получения данных нашей общей реакцией было: “Что это вообще такое?” Это крайне отличается от того, чего мы ожидали».
Такое бывает крайне редко
Исследователи изучили необычную среду планеты, известной как PSR J2322-2650b, в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters. Хотя сама планета была обнаружена еще в 2017 году в ходе радиотелескопического обзора, именно более четкое зрение JWST, запущенного в 2021 году, позволило изучить ее окружение с расстояния около 750 световых лет.
PSR J2322-2650b обращается вокруг пульсара. Пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды, сверхплотные ядра звезд, взорвавшихся как сверхновые, которые испускают излучение в виде коротких регулярных импульсов, видимых лишь тогда, когда их лучи электромагнитного излучения направлены точно на Землю. Сам по себе этот факт уже необычен, поскольку ни у одного другого пульсара не известно наличие газового гиганта, а вообще планеты у пульсаров встречаются крайне редко.
Инфракрасные инструменты JWST не могут напрямую наблюдать этот пульсар, так как он испускает высокоэнергетическое гамма-излучение. Однако эта «слепота» телескопа оказалась преимуществом для ученых, поскольку позволяет без помех изучать планету-спутник PSR J2322-2650b и ее атмосферу.
«Эта система уникальна тем, что мы можем видеть планету, освещенную своей звездой, но при этом не видеть саму звезду, — отметила соавтор исследования Майя Белезнай, аспирантка по физике Стэнфордского университета. — Мы можем изучать эту систему более детально, чем обычные экзопланеты».
Ученые пока не могут объяснить, каким образом в атмосфере экзопланеты присутствуют сажа и алмазы. Обычно молекулярный углерод не встречается у планет, находящихся так близко к своим звездам, из-за экстремально высоких температур.
