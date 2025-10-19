Ученые сделали неожиданное открытие: жизнь в большей части Вселенной, оказывается, невозможна

Моделирование показало, что если масса звезды меньше 30% солнечной, её планеты практически лишены шансов стать обитаемыми. Таким образом, около двух третей всех звёзд во Вселенной не способны поддерживать жизнь. Учёные считают, что именно этим можно объяснить редкость разумных цивилизаций — и то, почему человечество до сих пор не встретило инопланетян.