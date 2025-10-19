Ученые сделали неожиданное открытие: жизнь в большей части Вселенной, оказывается, невозможна
Как утверждают астрономы в новом исследовании, около двух третей всех звёзд во Вселенной не способны поддерживать жизнь.
Исследователи изучили феномен, который назвали «эффектом красного неба» — парадокс, объясняющий, почему жизнь возникла в эпоху, когда Вселенная только начала формировать звёзды. Авторы работы отмечают, что звёзды, подобные Солнцу, встречаются значительно реже, чем красные карлики. Однако именно они создают подходящие условия для зарождения жизни.
Красные карлики составляют около 70% звёзд Млечного Пути. Они меньше и тусклее Солнца, но живут в сотни раз дольше — до 200 млрд лет. Несмотря на это, их планеты, как показали расчёты, не могут удерживать атмосферу и часто подвергаются мощным вспышкам, уничтожающим любые формы жизни.
Моделирование показало, что если масса звезды меньше 30% солнечной, её планеты практически лишены шансов стать обитаемыми. Таким образом, около двух третей всех звёзд во Вселенной не способны поддерживать жизнь. Учёные считают, что именно этим можно объяснить редкость разумных цивилизаций — и то, почему человечество до сих пор не встретило инопланетян.
