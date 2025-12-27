"Мы не настолько богаты": Банк Латвии призвал отказаться от мелочи
Несколько стран еврозоны, в том числе Литва и Эстония, решили постепенно исключить из оборота монеты в один и два цента. Не пора ли последовать примеру соседей? К этому призывает Банк Латвии.
Несколько стран еврозоны, в том числе Литва и Эстония, решили постепенно исключить из оборота монеты в один и два цента. Причин несколько: высокие затраты на производство и обработку (по сути, чеканка одной монеты в один цент обходится дороже, чем ее номинальная стоимость). Кроме того, их постоянная перевозка туда-сюда вредит окружающей среде, а низкая покупательная способность делает такие монеты неудобными для расчетов. Решение, выбранное соседними странами, — округлять итоговую сумму покупки. Каждая отдельная товарная позиция стоит столько, сколько стоила, но общая сумма чека всегда будет заканчиваться на пять или ноль. Например, итог 10,92 евро округлят до 10,90 евро, а 10,93 евро — до 10,95 евро. Это относится только к расчетам наличными, и, соответственно, мелочь больше не выдается. При оплате картой все остается по-прежнему, сообщают TV3 Ziņas.
От решения соседей выигрывает и Латвия. Эстонцы отправляют в Латвию монеты, изъятые ими из обращения, а Латвия выкупает их по номинальной стоимости. Такая договоренность выгодна обеим сторонам: нам не нужно заказывать новые монеты, эстонцам не требуется дополнительно перерабатывать свои. В Банке Латвии при этом уверены, что и нам пора начинать отказ от этой мелочи.
Мартиньш Казакс, президент Банка Латвии:
«80% монет в один цент и 70% монет в два цента появляются в обороте один раз, а затем исчезают — их где-то выбрасывают. По сути, несколько сотен тысяч жителей Латвии каждый год просто роняют деньги на землю. На мой взгляд, мы не настолько богаты, чтобы так делать».
В Банке Латвии рекомендуют следовать примеру соседей, чтобы такие потери становились меньше. Опросы показывают, что примерно половина жителей Латвии поддерживает отказ от монет в один и два цента.
Куда в итоге девается эта мелочь, до конца не знает никто. Конечно, какая-то часть действительно просто оказывается на земле — намеренно или случайно, остается на улицах, в парках и в других местах. Есть и часть, которая остается у самих людей. Варианты разные. Один — условно позитивный: копилки.
Позитивный — потому что, вероятнее всего, со временем эти деньги все-таки будут использованы и вернутся в оборот, когда копилку разобьют. Но часть прячется в карманах старых брюк и курток, в ящиках, за мебелью, под сиденьем автомобиля. Так все и накапливается у многих из нас — а в сумме это превращается в весьма значительную общую сумму.
В Латвийской ассоциации торговцев, однако, призывают не спешить с округлением сумм покупки: это, по их мнению, создаст разные неудобства.
Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев:
«У торговцев появятся дополнительные проблемы: нужно будет программировать расчеты в своей базе данных. Плюс еще то, что в магазине ты вроде как сможешь купить по одной цене, а в интернет-магазине будет другая цена. Там будет точно. И там ты уже не округлишь — заплатишь ровно столько, сколько указано. Поэтому это создает такие, на мой взгляд, неудобства».
За эту сферу в Сейме отвечает Бюджетная комиссия, которую курирует «Новое Единство». Глава фракции говорит, что этот вопрос обсуждали с президентом Банка Латвии. Идея поддерживаемая, но, вероятнее всего, не сейчас.
Эдмунд Юревицс, председатель фракции «Новое Единство» в Сейме:
«Я бы сказал, что нам на этот шаг придется идти. Сейчас это делает Эстония, Литва. Думаю, и нам это придется сделать. Но нужно смотреть и на их пример — все ли там в порядке, не способствует ли это росту инфляции. И то, с чем согласен президент Банка Латвии: это можно было бы ввести вместе с так называемой реформой кассовых аппаратов».
Вопрос монет в один и два цента — тема ближайшего будущего, но точно не следующего года. Соответственно, это решение уже будет для следующего созыва Сейма.