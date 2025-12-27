"Мы не настолько богаты": Банк Латвии призвал отказаться от мелочи

Несколько стран еврозоны, в том числе Литва и Эстония, решили постепенно исключить из оборота монеты в один и два цента. Причин несколько: высокие затраты на производство и обработку (по сути, чеканка одной монеты в один цент обходится дороже, чем ее номинальная стоимость). Кроме того, их постоянная перевозка туда-сюда вредит окружающей среде, а низкая покупательная способность делает такие монеты неудобными для расчетов. Решение, выбранное соседними странами, — округлять итоговую сумму покупки. Каждая отдельная товарная позиция стоит столько, сколько стоила, но общая сумма чека всегда будет заканчиваться на пять или ноль. Например, итог 10,92 евро округлят до 10,90 евро, а 10,93 евро — до 10,95 евро. Это относится только к расчетам наличными, и, соответственно, мелочь больше не выдается. При оплате картой все остается по-прежнему, сообщают TV3 Ziņas.