В театре Дайлес открыта выставка "Трещина. Между двумя настоящими и одним сегодня"

В центре проекта — идея о неизменном стремлении художника к творчеству во все времена. Выставка проводит параллели между историей и современностью, обращаясь к периоду с 1937 по 1946 год — времени, когда за кажущимся спокойствием последовали оккупация и война, существенно повлиявшие на художественные процессы.