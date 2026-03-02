В театре Дайлес открыта выставка "Трещина. Между двумя настоящими и одним сегодня"
В фойе 2-го этажа театра Дайлес проходит выставка «Трещина. Между двумя настоящими и одним сегодня» («Plaisa. Starp divām tagadnēm un vienu šodienu»). Этот проект представляет собой многослойный диалог между полотнами латвийских классиков из коллекции Rietumu Banka и работами молодых художников Латвийской академии художеств (LMA).
В центре проекта — идея о неизменном стремлении художника к творчеству во все времена. Выставка проводит параллели между историей и современностью, обращаясь к периоду с 1937 по 1946 год — времени, когда за кажущимся спокойствием последовали оккупация и война, существенно повлиявшие на художественные процессы.
Сегодня общество вновь переживает неопределенность, политическую напряженность и поляризацию. Работы молодых авторов затрагивают темы идентичности, свободы, человечности, сомнений и страхов, а также вызовы глобализации, технологических изменений и цифровой реальности. Искусство представлено как активная реакция на вызовы эпохи.
По словам куратора выставки Лиги Котане, произведения из коллекции Rietumu Banka становятся «мостом» между прошлым и настоящим, побуждая зрителя осмыслить значение искусства сквозь призму времени.
В экспозиции представлены работы Лудолфа Либерта, Яниса Фердинанда Тидеманиса, Ото Скулме, Аугуста Аннуса, Лео Свемпса, Валдиса Калнрозе, Эдуарда Калниньша и других художников.
Председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая подчеркивает: «Сотрудничество с LMA и театром Дайлес позволяет классическим произведениям обрести новый контекст, одновременно давая платформу новому поколению художников. Именно они формируют будущее современного искусства, привнося в него смелость и свежий взгляд».
Выставка выстроена как единое целое, где произведения дополняют друг друга, формируя общий рассказ об искусстве как непрерывном процессе созидания.
О коллекции Rietumu Banka
Rietumu Banka является одним из крупнейших меценатов в Латвии и на протяжении многих лет поддерживает культурные и художественные проекты, сотрудничает с музеями, участвует в выставках в Латвийском национальном художественном музее и выступает патроном театра Дайлес. Коллекция банка насчитывает около 400 произведений и считается одним из крупнейших корпоративных собраний искусства в Балтии.