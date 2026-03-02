Почему не стоит покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Большая часть упакованного нарезанного хлеба относится к категории высоко переработанных продуктов. Обычно он изготавливается из рафинированной муки, из которой удалены отруби и зародыши. Это снижает содержание клетчатки и ценных питательных веществ. В рецепт часто добавляют сахар или сиропы, которые улучшают вкус и помогают сохранить мягкость, а также повышенное количество соли. Все это делает продукт не всегда благоприятным для здоровья.