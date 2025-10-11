Тотальный кризис: каждый третий медик в Европе страдает депрессией - это не может не отражаться на пациентах
Новый опрос показал, что каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, усугубляемой тяжелыми условиями работы и насилием на рабочем месте, что ставит под угрозу безопасность пациентов и устойчивость систем здравоохранения.
Каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, а их рабочие условия усугубляют психическое состояние, показал новый опрос. В ряде случаев депрессия у медиков достигает серьезной степени: 10% сообщили о пассивных суицидальных мыслях за последний год, что увеличивает риск подобных действий. "Это неприемлемая нагрузка на тех, кто заботится о нас. Так быть не должно", — отметил директор Европейского региона ВОЗ Ханс Анри Клюге, инициировавший опрос в прошлом году, сообщает Euronews.
Отчет основан на ответах свыше 90 тысяч врачей и медсестёр из стран ЕС, Исландии и Норвегии. Рабочие условия в здравоохранении, по данным отчёта, усугубляют проблему:
каждый третий медработник за последний год сталкивался с издевательствами или угрозами насилия, а 10% — с физическим насилием или сексуальными домогательствами.
При этом четверть врачей трудится свыше 50 часов в неделю, а 32% врачей и 25% медсестёр работают по временным контрактам, что вызывает опасения по поводу стабильности занятости.
От 11% до 34% медработников в разных странах задумываются об уходе, что усугубляет дефицит кадров, прогнозируемый к 2030 году на уровне 940 тысяч.
Уход сотрудников или больничные из-за психоэмоционального напряжения создают нагрузку на системы здравоохранения, увеличивая время ожидания и снижая качество помощи. "Мы физически и психически истощены, что иногда приводит к медицинским ошибкам", — говорит французский радиолог Мелани Дебаррекс. Она приводит данные Франции: 66% студентов-медиков за год пережили депрессивный эпизод, 21% имели суицидальные мысли.
Клюге призывает системы здравоохранения улучшить условия для работников, включая нулевую терпимость к насилию, пересмотр смен и сверхурочных, чтобы "покончить с культурой работы до истощения", и обеспечить доступ к психической поддержке. "Кризис психического здоровья медработников — это кризис безопасности здоровья, угрожающий системам здравоохранения", — подчеркнул он, добавив, что "нельзя терять их из-за выгорания, отчаяния или насилия".