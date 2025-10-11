Тотальный кризис: каждый третий медик в Европе страдает депрессией - это не может не отражаться на пациентах

Каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, а их рабочие условия усугубляют психическое состояние, показал новый опрос. В ряде случаев депрессия у медиков достигает серьезной степени: 10% сообщили о пассивных суицидальных мыслях за последний год, что увеличивает риск подобных действий. "Это неприемлемая нагрузка на тех, кто заботится о нас. Так быть не должно", — отметил директор Европейского региона ВОЗ Ханс Анри Клюге, инициировавший опрос в прошлом году, сообщает Euronews.