Помощь нужна сейчас, а запись - через два месяца: как жители Латвии остаются один на один с кризисом

«В Вентспилсе, к сожалению, есть только один специалист, который принимает за счет государства. Поэтому я связалась с этим специалистом и выяснила, что в очереди нужно ждать два месяца. Как минимум. Невозможно попасть быстрее даже за деньги. В итоге я дождалась — своих двух месяцев. К сожалению, проблема, с которой я пришла, была послеродовая депрессия, и единственное, что мне предложил психиатр, — выписать антидепрессанты, которые я, к сожалению, не могу принимать, потому что я в послеродовом периоде и кормлю ребенка. Фактически я начала искать помощь в августе. Сейчас конец декабря. Никакой помощи я не получила, и, к сожалению, с этим приходится жить», — продолжила она.