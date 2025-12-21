Помощь нужна сейчас, а запись - через два месяца: как жители Латвии остаются один на один с кризисом
Самые темные месяцы года угнетают многих, и в это время растет число людей, которые обращаются за помощью. Специалисты кризисных телефонов загружены одинаково в течение всего года, однако замечено, что в конце прошлого года количество звонков увеличилось примерно на 15%. В этот период немного меняются и темы разговоров. Люди чаще рассказывают о финансовых трудностях и сложностях в отношениях с родственниками.
В конце года за помощью обращаются чаще
«В конце года люди немного чаще говорят о тревоге, беспокойстве, росте напряжения, а также об агрессии — об ощущениях агрессии и о том, что они сами являются совершившими насилие. Но если в целом смотреть на такие темы, как самоубийства, суицидальные мысли или насилие в целом, то мы не можем сказать, что здесь есть какие-то численные изменения», — рассказала клинический и медицинский психолог центра Skalbes Инга Кришьянова.
Во время разговора самое важное — прежде всего снять напряжение и проговорить тяжелые эмоции в кризисной ситуации. После этого телефонный консультант подсказывает, как можно записаться на оплачиваемые государством консультации психолога, если они необходимы. В кризисном и консультационном центре Skalbes очередь не слишком длинная, однако в среднем по стране ожидание приема у специалиста составляет более двух месяцев.
К психологу и психиатру сроки ожидания — 69 и 62 дня, а государством оплачиваемая психотерапия сейчас вообще недоступна, сообщает LSM.lv.
О том, насколько сложно в тяжелый момент попасть к специалисту, рассказала и одна жительница, которая захотела поделиться своей историей анонимно. Молодая женщина после рождения ребенка столкнулась с послеродовой депрессией и искала помощь.
«Было очень остро, потому что дошло уже до того, что мне было страшно даже выйти из дома. Не говоря уже о том, чтобы встречаться с людьми или заниматься какими-то активностями», — призналась женщина.
«В Вентспилсе, к сожалению, есть только один специалист, который принимает за счет государства. Поэтому я связалась с этим специалистом и выяснила, что в очереди нужно ждать два месяца. Как минимум. Невозможно попасть быстрее даже за деньги. В итоге я дождалась — своих двух месяцев. К сожалению, проблема, с которой я пришла, была послеродовая депрессия, и единственное, что мне предложил психиатр, — выписать антидепрессанты, которые я, к сожалению, не могу принимать, потому что я в послеродовом периоде и кормлю ребенка. Фактически я начала искать помощь в августе. Сейчас конец декабря. Никакой помощи я не получила, и, к сожалению, с этим приходится жить», — продолжила она.
Предложение не успевает за спросом
Профессор-психиатр Марис Таубе отмечает, что обращений за помощью становится больше, и это хорошо — люди идут к специалистам. Но, к сожалению, предложение не поспевает за спросом. Нагрузка огромная, и не все специалисты могут и хотят ее выдерживать.
«В психиатрии есть особенность, которая была всегда: у нас все равно есть квоты, но мы никогда не останавливаемся. Мы не переходим на какие-то платные услуги. Мы продолжаем работать. Если, скажем, квоты заканчиваются, допустим, за девять месяцев, то последние три месяца мы тоже работаем точно так же. И это, конечно, в значительной мере происходит за счет врачей — их времени и интенсивности работы», — пояснил руководитель клиники Veldre Национального центра психического здоровья Марис Таубе.
Нехватку специалистов пытаются решать тем, что у медсестер теперь есть возможность выписывать лекарства. Также семейным врачам даны рекомендации начинать лечение депрессии, пока человек ждет своей очереди к специалисту.
Кроме того, при постановке пациента в очередь стараются определить, может ли человек ждать или нет.
«Есть пациенты, которым помощь нужна в течение 24 часов — это действительно риск самоубийства. Если пациент приходит, мы видим, что все совсем плохо, конечно, пытаемся это решить. Есть пациенты, которым, возможно, помощь нужна в течение двух недель или месяца», — сказал Таубе.
Если состояние тяжелое, Таубе советует начать с семейного врача, который может оказать помощь быстрее — и в плане медикаментов, и консультаций. Кроме того, всегда доступны кризисные телефоны, которые работают каждый день, круглосуточно.