Мексика - следующая? США грозят властям соседней страны
Дональд Трамп, активно проводящий в Западном полушарии новую политику, названную им самим "Доктриной Донро", с начала этого года еще больше усилил давление на Мексику. Власти этой страны и лично мексиканского президента Клаудию Шейнбаум он регулярно обвиняет в разных грехах – от полной неспособности справиться с местной организованной преступностью и остановить поток отправляемых наркокартелями в США наркотиков и нелегальных мигрантов до косвенной поддержки коммунистического режима на Кубе. Об этом пишет "Радио Свобода".
Отвечая на вопросы журналистов телеканала Fox News на следующее утро после победной военной операции в Венесуэле, Дональд Трамп многозначительно произнес: "Президент Мексики Клаудия Шейнбаум – хорошая женщина, но Мексикой управляют наркокартели, а вовсе не она. С Мексикой нам необходимо также что-то делать".
В противостоянии США и Мексики пока Вашингтон использует в основном экономические рычаги, хотя периодически из Белого дома раздаются и военные угрозы.
Будет ли спецоперация?
Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности в одностороннем порядке начать наносить наземные удары по наркокартелям на территории Мексики. Вашингтон постоянно оказывает давление на Мехико, чтобы тот официально разрешил американским войскам участвовать в операциях против картелей внутри страны.
Однако до сих пор президент Мексики Клаудия Шейнбаум категорически исключала возможность таких акций. "Мексика и США могут и должны сотрудничать в этой борьбе, однако вы будете "сотрудничать" на своей территории, а мы на нашей", – так, по ее собственным словам, ответила она Трампу. "Соединенные Штаты не отправят в Мексику своих военных. Мы взаимодействуем, но вторжения не будет. Это абсолютно исключено".
К тому же предложения о проведении даже совместных американо-мексиканских военных операций на территории Мексики идут в разрез с несколькими новыми мексиканскими законами (включая поправку к Конституции, принятую в прошлом году), запрещающими любое присутствие иностранных войск на территории государства.
Вскоре после успешной операции по захвату в Каракасе бывшего правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес президент США 8 января в интервью Fox News анонсировал скорые американские военные удары по мексиканским наркокартелям. "Мы перекрыли 97 процентов наркотрафика, поступающего к нам по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Картели управляют Мексикой. Очень, очень печально наблюдать и видеть, что произошло с этой страной, но картели управляют ей, и при этом они убивают двести пятьдесят - триста тысяч человек и в нашей стране каждый год", – заявил Дональд Трамп.
В августе прошлого года президент США подписал приказ для Пентагона о начале применения военной силы против ведущих латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация ранее признала террористическими организациями. Эта директива создала официальную основу для проведения вооруженными силами США прямых военных операций против картелей "на территории иностранных государств".
При этом 23 января Трамп пошел дальше и написал в своей сети Truth следующее, фактически высказав мнение, что США уже атакованы извне: "Может быть, нам следовало бы подвергнуть НАТО испытанию: применить Статью 5 и заставить НАТО прийти сюда и защитить нашу южную границу с Мексикой от дальнейших вторжений нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество американских пограничников для других задач".
Мехико принимает меры
Тем временем мексиканское правительство самостоятельно начало весьма агрессивную кампанию борьбы с наркокартелями, стремясь показать Белому дому, что оно серьезно настроено остановить идущий в Соединенные Штаты поток наркотиков. Президент Клаудия Шейнбаум направляет в разные штаты своей страны десятки тысяч солдат созданной с этой целью Национальной гвардии Мексики. Полиция, нацгвардейцы и спецслужбы арестовывают сотни новых преступников и изымают большие партии кокаина, фентанила и других наркотиков, а также ликвидируют одну за другой десятки нарколабораторий.
Мексика уже год назад начала депортировать в США многих ранее арестованных главарей и наемных убийц из самых опасных наркокартелей. По рассказам самих бандитов, за последние месяцы шквал арестов и облав на подпольные лаборатории вынудил их ощутимо сократить деятельность. Уровень ежедневных умышленных убийств в стране на полгода упал, по официальным заявлениям, на 20 процентов. С начала 2026 года Мехико объявил о задержании еще почти 40 особо разыскиваемых опасных преступников, в том числе, например, гражданина Канады Райана Веддинга, бывшего сноубордиста и чемпиона Зимних Олимпийских игр 2002 года, ставшего киллером и крупным торговцем кокаином.