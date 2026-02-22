Мексика - следующая? США грозят властям соседней страны

Вскоре после успешной операции по захвату в Каракасе бывшего правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес президент США 8 января в интервью Fox News анонсировал скорые американские военные удары по мексиканским наркокартелям. "Мы перекрыли 97 процентов наркотрафика, поступающего к нам по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Картели управляют Мексикой. Очень, очень печально наблюдать и видеть, что произошло с этой страной, но картели управляют ей, и при этом они убивают двести пятьдесят - триста тысяч человек и в нашей стране каждый год", – заявил Дональд Трамп.