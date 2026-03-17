"Муж запретил мне худеть..." История любви, превратившаяся в настоящее отчаяние
В современном обществе принято считать, что одним из условий женской красоты является хорошая фигура. А под этим чаще всего подразумевается, будем откровенны, — стройность. Однако так думают не все. 28-летней Эвелине ее муж категорически запретил худеть. Более того — он настаивает, что женщина, которая и так весит 85 кг, должна еще набрать вес.
Настоящая любовь или фетиш?
Эвелина познакомилась с Антоном в 10-м классе. Как говорится, школьная любовь. Они вместе пережили финансово и эмоционально сложный период учебы и при поддержке родителей сыграли свадьбу. Дальше все развивалось по довольно классическому сценарию — первые успехи в карьере, первая ипотека, первый ребенок и первый серьезный кризис в браке. Правда, этот кризис сложно назвать обычным…
Эвелина никогда не была стройной, как модель. В школе, особенно после наступления пубертата, ее иногда называли полной, и, вероятно, именно поэтому она так и не смогла стать частью круга самых популярных девушек. Впрочем, ее это не сильно расстраивало — вскоре гораздо важнее подруг для нее стал Антон. Он обожал девушку и считал ее самым красивым существом во вселенной.
Эвелина не скрывает, что хорошая еда играет важную роль в ее жизни. Они с Антоном любят готовить. В первые годы брака многие уютные вечера проходили на кухне: они готовили, ели, пили вино и просто наслаждались обществом друг друга. Но если на Антоне гастрономические излишества никак не сказывались, то Эвелина чувствовала, что довольно быстро набирает вес. Она переживала, пыталась сидеть на диетах, но Антона это крайне раздражало. Он утверждал, что такими диетами она только испортит здоровье, а для него она и так самая красивая и любимая. Антон продолжал покупать продукты и готовить сытные блюда, внимательно следя за тем, чтобы жена их ела. Если этого не происходило, он злился. Тогда Эвелина была уверена, что муж делает это из любви и не хочет, чтобы она мучила себя диетами.
Ад беременности
Вскоре пара задумалась о детях. В этом вопросе они были полностью солидарны — оба хотели детей и даже не одного. Беременность наступила довольно быстро. Однако первые месяцы дались Эвелине тяжело: сильный токсикоз вызывал тошноту даже от запаха еды. Но Антон настаивал, что теперь она должна «есть за двоих». Примерно к пятому месяцу она действительно начала так делать. Вес стремительно рос, врач рекомендовал диету, но Антон продолжал приносить еду. Сейчас Эвелина понимает, что это было странно, но тогда свою роль сыграли «розовые очки».
В последние месяцы беременности Эвелина была очень полной. Ее гинеколог злилась, а Антон, наоборот, постоянно хотел близости. Он говорил, что жена никогда не была такой красивой… несмотря на сильные отеки и вес значительно больше 100 кг.
Семья на грани распада
У пары родился энергичный мальчик. Отец был счастлив, а Эвелина с каждым днем погружалась в депрессию. Она чувствовала себя уставшей, непривлекательной и несчастной. Муж по-прежнему был категорически против диет и хотел как можно быстрее вернуться к интимной жизни. Он часто вне спальни прикасался к ее груди, щипал за ягодицы и восхищался ее мягким животом. Эвелине же было не до близости. Она испытывала отвращение к себе, к жизни и к постоянно возбужденному мужу.
Несмотря на протесты мужа, женщина начала следить за своим весом: много гуляла, днем, когда он не видел, ела лишь миску зеленого салата. И вскоре появились результаты. Эвелина снова стала нравиться себе, но Антон злился и даже становился агрессивным. Он обвинял ее не только в том, что она «портит здоровье», но и устраивал сцены ревности, утверждая, что она хочет похудеть ради внимания других мужчин.
Вечер откровений
Несмотря на сопротивление мужа, Эвелина смогла избавиться более чем от 20 лишних килограммов. Она объясняла странное поведение Антона страхом потерять ее. Но оказалась не права.
Вскоре после первого дня рождения сына пара отправилась в SPA-отель, чтобы побыть вдвоем. Там разговор снова зашел о фигуре Эвелины. И Антон впервые признался, что его по-настоящему привлекают только очень полные женщины — чем полнее, тем лучше. Более того, он не уверен, сможет ли продолжать интимные отношения, если жена будет худеть дальше.
Это признание потрясло Эвелину. Сейчас пара посещает семейную терапию, однако Антон уже заявил, что не верит в ее эффективность. Эвелина перестала сидеть на диете, но и счастливой в этих отношениях себя больше не чувствует. Пока она решила дать шанс терапии, так как из-за сына не готова думать о разводе.