"Муж запретил мне худеть..." История любви, превратившаяся в настоящее отчаяние

Эвелина не скрывает, что хорошая еда играет важную роль в ее жизни. Они с Антоном любят готовить. В первые годы брака многие уютные вечера проходили на кухне: они готовили, ели, пили вино и просто наслаждались обществом друг друга. Но если на Антоне гастрономические излишества никак не сказывались, то Эвелина чувствовала, что довольно быстро набирает вес. Она переживала, пыталась сидеть на диетах, но Антона это крайне раздражало. Он утверждал, что такими диетами она только испортит здоровье, а для него она и так самая красивая и любимая. Антон продолжал покупать продукты и готовить сытные блюда, внимательно следя за тем, чтобы жена их ела. Если этого не происходило, он злился. Тогда Эвелина была уверена, что муж делает это из любви и не хочет, чтобы она мучила себя диетами.