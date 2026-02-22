Три знака зодиака наконец испытают счастье, которого давно не чувствовали
Для трёх знаков зодиака счастье становится естественным и закономерным итогом. Они остались верны своим убеждениям — и вот теперь наслаждаются жизнью.
Начиная с 23 февраля 2026 года, три знака зодиака испытают счастье, которого давно не чувствовали. Во время растущей Луны в Тельце мы увидим, что ожидание лучшего и сохранение оптимизма действительно приносит плоды., пишет YourTango
Телец
23 февраля вы почувствуете облегчение, осознав, что стресс и проблемы, через которые вы проходили, подходят к концу. Во время этого лунного транзита счастье наконец проявится в полной мере.
Растущая Луна в вашем знаке направляет вас к тому, что приносит наибольший комфорт — как эмоциональный, так и физический. В этот день вы ищете и находите ощущение уюта и спокойствия, Телец.
Когда вы протягиваете руку, вам отвечают — и Вселенная, и люди в вашей жизни, которые хотят быть рядом. Это ваш сезон счастья, Телец, и вы больше не стоите у него на пути.
Рак
Во время растущей Луны в Тельце вы, Рак, сможете обрести ту самую стабильность, к которой так стремитесь. В последнее время вы могли чувствовать неуверенность в происходящем, но 23 февраля поводов для беспокойства не будет.
В этот день вы сможете отпустить определённые проблемы, понимая, что ваше участие больше не требуется. Невозможно продолжать поддерживать то, что уже завершилось.
Осознание того, что ситуация действительно закончена, может потребовать времени. Но как только вы полностью это примете, почувствуете облегчение и радость. Это счастливый день для вас, Рак. Позвольте этому случиться.
Козерог
23 февраля вы поймёте, что этот момент счастья — не просто мимолётная фаза, а целый период, который раскрывается прямо перед вами. Вы можете доверять этому чувству, Козерог. Счастье, которое вы испытаете во время растущей Луны в Тельце, не будет кратковременным.
Этот лунный транзит покажет вам, что верность своей первоначальной идее действительно приносит результат. Ваши мысли о том, как сделать свою жизнь лучше, начинают воплощаться. План стать счастливее оказался полностью успешным, Козерог. Отличная работа!
В конечном итоге всё сводится к вере в возможность желаемого. Вы притягиваете счастье, потому что именно его и хотите. Позвольте себе наслаждаться этим, Козерог. Прошло немало времени с тех пор, как вы чувствовали себя настолько счастливыми. Нет причин сомневаться — всё действительно хорошо. Пришло время расслабиться.