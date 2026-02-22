Три знака зодиака наконец испытают счастье, которого давно не чувствовали

В конечном итоге всё сводится к вере в возможность желаемого. Вы притягиваете счастье, потому что именно его и хотите. Позвольте себе наслаждаться этим, Козерог. Прошло немало времени с тех пор, как вы чувствовали себя настолько счастливыми. Нет причин сомневаться — всё действительно хорошо. Пришло время расслабиться.