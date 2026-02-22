Принцесса Кэтрин вышла на красную дорожку BAFTA с "опухшими глазами" и объяснила, что произошло накануне
фото: David Fisher/Shutterstock/ Vida Press
Принц Уильям и принцесса Кэтрин на церемонии BAFTA Film Awards 2026.
Принц и принцесса Уэльские появились вместе на церемонии EE BAFTA Film Awards в Лондоне, впервые за долгое время выйдя вдвоем на публику на крупную светскую премию.

Во время их первого совместного появления после громкого ареста на прошлой неделе Эндрю Маунтбеттен-Виндзора — они посетили церемонию вручения кинопремии EE BAFTA Film Awards — наследник престола рассказал, что Кейт посмотрела этот крайне эмоциональный фильм вчера вечером и была «вся в слезах».

фото: David Fisher/Shutterstock/ Vida Press
На вопрос, видел ли он сам «Hamnet», он пояснил: «Мне нужно быть в довольно спокойном состоянии, а сейчас я не в нём. Я оставлю это на потом».

«Hamnet» рассказывает о трагической смерти в детстве сына Шекспира — Хэмнета — и о горе его родителей.

«Я, если честно, подумала, что это плохая идея, — пошутила Кейт по поводу просмотра фильма перед церемонией. — В итоге у меня были очень опухшие глаза. Он снят невероятно красиво. И музыка тоже. Саундтрек потрясающий».

Принцесса отметила работу режиссёра Хлои Чжао и то, как фильм «показывает межпоколенческую скорбь». Она добавила: «У нас есть длинный список фильмов, которые мы ещё должны посмотреть».

Уильям сказал, что ещё не видел «Marty Supreme» с Тимоти Шаламе, а вампирский фильм «Sinners» назвал «немного мрачным». «Я видел “One Battle After Another”, он был очень хорош. Мы не ожидали, что он начнётся именно так».

Кейт выглядела элегантно в платье Gucci в пол, которое уже надевала на гала-вечер 100 Women in Finance в 2019 году. Уильям был в тёмно-красном бархатном смокинге, который сочетался с её поясом и клатчем.

фото: REUTERS/SCANPIX
Принцесса также рассказала, что принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи теперь проявляют больший интерес к фильмам.

Эмили Стиллман, председатель кино-комитета BAFTA, сказала ей: «В прошлый раз, когда я вас видела, вы были беременны Джорджем и показывали заклинания из “Гарри Поттера”». Она имела в виду визит королевской пары в 2013 году — вместе с принцем Гарри — на студию Warner Brothers в Хартфордшире, где они осматривали площадку «Гарри Поттера».

«Я как раз говорила, что детям было бы очень интересно посмотреть, - ответила Кейт. - Им нравится сама идея заглянуть “за кулисы” и узнать, как всё происходит».

Она также похвалила студии за то, что они «показывают все разные карьерные возможности», которые есть в киноиндустрии.

Принц и принцесса прошли по красной дорожке у лондонского Royal Festival Hall, где их встретил сэр Кеннет Олиса, лорд-лейтенант Большого Лондона. Внутри они пообщались с полностью женским руководящим составом BAFTA: генеральным директором Джейн Милличип и председателем Сарой Патт, председателем кино-комитета Эмили Стиллман и Эммой Бэр, исполнительным директором по премиям и контенту.

Снова говоря о «Hamnet» с генеральным директором Southbank Centre Элейн Беделл и исполнительным директором спонсора BT Group Эллисон Киркби, Кейт похвалила юных актёров: «Дети были потрясающие». Она продолжила: «Мне понравилась связь с природой… всё очень “обнажено”, и ты видишь человеческие эмоции».

Принц является президентом Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) с 2010 года, и королевская пара на протяжении многих лет регулярно посещала эту престижную церемонию. Однако принцесса не присутствовала на ней последние два года, восстанавливаясь после онкологического диагноза.

