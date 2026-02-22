Забудьте про доставку! Готовим идеальную мексиканскую кесадилью дома
Мексиканская кесадилья — это, пожалуй, самый дружелюбный вид фастфуда. Она прощает отсутствие опыта, легко подстраивается под содержимое холодильника, а главное — готовится быстрее, чем вы успеете досмотреть серию любимого сериала.
Вам понадобятся (на 2 порции):
- Тортильи (пшеничные или кукурузные лепешки): 4 шт. среднего размера.
- Сыр (чеддер, моцарелла или гауда): 150–200 г (чем больше, тем лучше «склеится» кесадилья).
- Красная фасоль (консервированная): 1 банка (около 250 г основного продукта).
- Кукуруза (консервированная или замороженная): 100 г.
- Сладкий перец: 1 шт.
- Красный лук: 1/2 головки.
- Специи: 1/2 ч. л. паприки (лучше копченой), щепотка кумина (зиры), соль и чили по вкусу.
- Свежая кинза: небольшой пучок.
- Растительное масло: 1 ст. л. для обжарки овощей.
Пошаговое приготовление
Подготовка начинки. Мелко нарежьте лук и сладкий перец кубиками. Разогрейте сковороду с каплей масла и обжарьте овощи до мягкости (около 4–5 минут). Добавьте фасоль (предварительно слив жидкость) и кукурузу. Посыпьте специями, перемешайте и прогрейте еще 2 минуты. В самом конце добавьте рубленую кинзу.
Сырная магия. Натрите сыр на крупной терке. Это критически важный этап: именно сыр удерживает начинку внутри лепешки, не давая ей высыпаться при первом же укусе.
Сборка. Возьмите одну тортилью. На одну её половину щедро насыпьте слой сыра, сверху выложите 2–3 столовые ложки овощной начинки и снова присыпьте сыром. Накройте второй половиной лепешки, чтобы получился полукруг.
Лайфхак: можно класть начинку на всю лепешку и накрывать второй сверху, но «полумесяцы» гораздо удобнее переворачивать на сковороде.
Обжарка до хруста. Выложите кесадилью на сухую горячую сковороду. Жарьте на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны. Сыр должен полностью расплавиться, а лепешка — стать золотистой и твердой.
С чем подавать?
Кесадилья без соуса — это только половина удовольствия. Традиционно к ней подают трио:
- Сметана (она отлично гасит остроту чили).
- Гуакамоле (размятый авокадо с лаймом и солью).
- Пико-де-гайо (мелко нарезанные томаты с луком и кинзой).
Пара советов от шефа:
- Не переборщите с начинкой: Если положить слишком много фасоли, лепешка порвется или начинка вывалится.
- Сухая сковорода: Если жарить на масле, тортилья станет жирной и мягкой. Сухая поверхность дает тот самый ресторанный «хруст».