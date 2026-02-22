Забудьте про доставку! Готовим идеальную мексиканскую кесадилью дома

Подготовка начинки. Мелко нарежьте лук и сладкий перец кубиками. Разогрейте сковороду с каплей масла и обжарьте овощи до мягкости (около 4–5 минут). Добавьте фасоль (предварительно слив жидкость) и кукурузу. Посыпьте специями, перемешайте и прогрейте еще 2 минуты. В самом конце добавьте рубленую кинзу.