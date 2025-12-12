Генсек НАТО предсказывает скорую войну, которая "затронет каждый дом" в Европе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что после Украины в ближайшие пять лет Россия может нацелиться на страны альянса, призвав союзников срочно увеличить оборонные расходы и готовность к масштабным боевым действиям.
Страны НАТО в ближайшие пять лет могут стать следующей военной целью России, заявил в четверг на пресс-конференции в Берлине генеральный секретарь альянса Марк Рютте. "Мы — следующая цель России. Меня пугает, что многие относятся ко всему беспечно, слишком у многих нет чувства срочности, и многие считают, что время работает на нас. Это не так. Время действовать — сейчас", - подчеркнул глава альянса.
Россия усилила диверсии и операции против гражданской, военной и критической инфраструктуры европейских государств, отметил Марк Рютте. Он напомнил о подрыве железной дороги в Польше, нарушении воздушного пространства Эстонии российским истребителем и появлении дронов вблизи аэропортов нескольких европейских стран.
Избежать войны можно только за счет готовности стран НАТО к обороне, в том числе значительно увеличив оборонные расходы, указал он. "Конфликт у нашего порога. Россия принесла войну в Европу. Нам необходимо быть готовыми к боевым действиям масштаба, который пережили наши деды и прадеды", - заявил генеральный секретарь.
"Представьте конфликт, который затронет каждый дом, каждое рабочее место — разрушения, массовую мобилизацию, миллионы перемещенных людей, огромные страдания и потери", - добавил он.
"Мы можем предотвратить трагедию, если будем выполнять свои обязательства", - сказал Рютте. Он также призвал страны НАТО продолжать поддерживать Украину. По словам Рютте, российский диктатор Владимир Путин действует непредсказуемо, и, оценивая риски со стороны России, необходимо исходить из фактов. "Есть диктатор, готовый пожертвовать 1,1 миллионом своих граждан ради безумной идеи какой-то исторической цели", - заявил он.
Страны НАТО в начале 2025 года договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, однако Марк Рютте заявил, что этот процесс нужно ускорить.