Генсек НАТО предсказывает скорую войну, которая "затронет каждый дом" в Европе

Страны НАТО в ближайшие пять лет могут стать следующей военной целью России, заявил в четверг на пресс-конференции в Берлине генеральный секретарь альянса Марк Рютте. "Мы — следующая цель России. Меня пугает, что многие относятся ко всему беспечно, слишком у многих нет чувства срочности, и многие считают, что время работает на нас. Это не так. Время действовать — сейчас", - подчеркнул глава альянса.