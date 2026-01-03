Украинский полковник: НАТО в войне с Россией понесло бы более тяжелые потери, чем Украина
Силы НАТО в войне с Россией, вероятнее всего, понесли бы более тяжелые потери, чем Украина, заявил в интервью Business Insider украинский полковник Валерий Вишнивский.
Дроны контролируют большую часть линии фронта, делая практически невозможной доставку раненых военнослужащих к медицинской помощи в так называемый «золотой час» — критические первые 60 минут после тяжелого ранения, когда своевременная помощь может решить вопрос жизни или смерти.
«Золотой час существует только в книгах», — заявил старший представитель Украины в Совместном аналитическом, учебном и образовательном центре НАТО–Украина (JATEC). «Его не существует», — подчеркнул он. По его словам, сейчас есть лишь «золотой день или даже месяц». «Поле боя просматривается на сто процентов. Поэтому медицинская эвакуация больше не может проводиться по старым правилам».
Небо над полем боя заполнено различными типами дронов, выполняющих как разведывательные, так и ударные задачи. Такая насыщенность означает, что украинцам часто приходится ждать неблагоприятных погодных условий и плохой видимости, чтобы эвакуировать пострадавших. Некоторые решения, например наземные роботы, становятся все более популярными, однако и у них есть свои проблемы — они уязвимы для атак, часто выходят из строя и подвержены радиоэлектронным помехам.
В высокоинтенсивном конфликте с Россией силы НАТО, по мнению Вишнивского, столкнулись бы с теми же проблемами эвакуации раненых, что и Украина. Однако он считает, что альянс понес бы еще большие боевые потери, поскольку такая война могла бы быть значительно более разрушительной.
За почти четыре года войны ни Украина, ни Россия публично не раскрыли точные данные о числе погибших и раненых военнослужащих. Однако общие потери с обеих сторон, несомненно, очень велики. По данным, обнародованным летом, потери Украины - около 400 000 человек, включая до 100 000 погибших. Потери России еще больше — Министерство обороны Великобритании в прошлом месяце заявило, что с момента вторжения в 2022 году Москва, вероятно, потеряла более 1,1 миллиона человек и в настоящее время теряет более 1000 военнослужащих в день.
Западные лидеры предупреждают, что это кровопролитие, которое сейчас происходит на поле боя и в украинских городах, может распространиться и глубже в Европу. «Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет», — заявил в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, позднее добавив, что такой конфликт приведет к «экстремальным потерям».
Вишнивский отметил, что западные лидеры и промышленность начинают лучше понимать вызовы, с которыми Украина сталкивается на поле боя. Однако одной из главных проблем НАТО, по его мнению, является то, что создание новых возможностей занимает слишком много времени — гораздо больше, чем требуется для изменения самого поля боя.
По мере продолжения войны в Украине европейские армии продолжают закупать вооружение и укреплять оборону — особенно страны восточного фланга НАТО, граничащие с Россией, — и готовятся к возможности более масштабного конфликта.
Генеральный секретарь НАТО Рютте в своем выступлении в прошлом месяце подчеркнул, что Европа должна быть «готова», поскольку современные войны «больше не ведутся на расстоянии».