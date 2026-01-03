Украинский полковник: НАТО в войне с Россией понесло бы более тяжелые потери, чем Украина

За почти четыре года войны ни Украина, ни Россия публично не раскрыли точные данные о числе погибших и раненых военнослужащих. Однако общие потери с обеих сторон, несомненно, очень велики. По данным, обнародованным летом, потери Украины - около 400 000 человек, включая до 100 000 погибших. Потери России еще больше — Министерство обороны Великобритании в прошлом месяце заявило, что с момента вторжения в 2022 году Москва, вероятно, потеряла более 1,1 миллиона человек и в настоящее время теряет более 1000 военнослужащих в день.