В Балтийском море недалеко от Лиепаи поврежден оптический кабель: Госполиция сообщила новую информацию

В настоящее время полученная информация не дает оснований полагать, что данное судно причастно к повреждению оптического кабеля. Расследование продолжается, в том числе выясняются обстоятельства, при которых был поврежден кабель. В интересах следствия полиция не предоставила более подробных комментариев.