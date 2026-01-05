В Балтийском море недалеко от Лиепаи поврежден оптический кабель: Госполиция сообщила новую информацию
В Балтийском море недалеко от Лиепаи поврежден оптический кабель: Госполиция сообщила новую информацию

Госполиция завершила проверку судна в Лиепайском порту, которое рассматривалось как возможное причастное к повреждению оптического кабеля Паланга (Швянтойи) – Лиепая, но полученные данные не подтверждают связь судна с инцидентом.

Как сообщили агентству LETA, в отделе общественных отношений Госполиции, вчера вечером полиция завершила работу на судне, которое подозревалось в возможном повреждении кабеля.

В ходе процессуальных действий полицейские осмотрели судно и якорь, изучили техническое оборудование и журналы, а также допросили несколько человек. Экипаж судна сотрудничал с полицией, добровольно предоставляя всю необходимую для расследования информацию.

В настоящее время полученная информация не дает оснований полагать, что данное судно причастно к повреждению оптического кабеля. Расследование продолжается, в том числе выясняются обстоятельства, при которых был поврежден кабель. В интересах следствия полиция не предоставила более подробных комментариев.

Как сообщалось, на прошлой неделе недалеко от Лиепаи был поврежден оптический кабель Паланга (Швянтойи) - Лиепая. Сообщение о повреждении кабеля, принадлежащего частной компании, поступило из Литвы. Инцидент произошел в территориальных водах Латвии 2 января.

Кабель принадлежит телекоммуникационному оператору Arelion, принадлежащему шведскому пенсионному фонду Polhem Infra. Компании также принадлежит кабель, соединяющий Швянтойи со шведским островом Готланд, который был поврежден весной 2025 года.

