Тариф на передачу электроэнергии в Латвии с 1 января снизится на 10%, но счета меньше не станут. Почему?

Аудированный оборот группы AST в прошлом году составил 258,607 млн евро, что на 5,3% больше, чем в 2023 году, а прибыль группы выросла в 2,2 раза - до 22,672 млн евро. В то же время оборот материнской компании AST сократился на 2,5% - до 154,011 млн евро, а прибыль выросла на 31,6% - до 14,764 млн евро.