Платим больше, чем соседи: в Латвии цена на электроэнергию выросла на 25%. Прогнозы на зиму - неутешительные
Цена на электроэнергию в Латвии в ноябре этого года выросла на 5,5 % по сравнению с октябрем, достигнув в среднем 11,1 цента за киловатт-час. По сравнению с ноябрём прошлого года стоимость выросла почти на четверть — на 25 %, сообщили порталу Jauns.lv в энергетической компании Enefit.
Эксперты Enefit объясняют рост цен сочетанием нескольких факторов: похолоданием, снижением выработки ветра в регионе и ограничением импорта электроэнергии из Финляндии. Существенное влияние оказали ремонтные работы на латвийско-эстонском межсоединении: из-за них более половины пропускной способности ограничено, что не позволяет получать в полном объёме более дешёвую электроэнергию из Финляндии через Эстонию. Для сравнения: в Эстонии средняя цена в ноябре составила 9,59 цента за кВт·ч.
В ноябре производство электроэнергии ветрогенераторами в Балтии снизилось примерно на 12,5 % по сравнению с октябрём и оказалось на четверть меньше, чем годом ранее. Доля солнечной генерации уменьшилась до 2,2 %, поэтому растущий спрос пришлось компенсировать более дорогими станциями на ископаемом топливе — сланцевыми блоками Эстонии и газовыми станциями Латвии и Литвы.
Одновременно рост цен частично сдерживал резкий подъём выработки гидроэнергии в Латвии. В ноябре на ГЭС было произведено почти 213 ГВт·ч электроэнергии — вдвое больше, чем месяцем ранее, что покрывало свыше трети потребностей страны.
Руководитель отдела исследований и аналитики Enefit Роман Тюрин прогнозирует, что в ближайшие зимние месяцы цены в Латвии останутся выше, чем в Эстонии, поскольку ремонтные работы на межсоединении продолжатся. В декабре уровень цен в диапазоне 10–15 центов за кВт·ч будет зависеть от погодных условий, но в холодные и безветренные дни стоимость может превышать 20 центов за кВт·ч.