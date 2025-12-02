Платим больше, чем соседи: в Латвии цена на электроэнергию выросла на 25%. Прогнозы на зиму - неутешительные

Руководитель отдела исследований и аналитики Enefit Роман Тюрин прогнозирует, что в ближайшие зимние месяцы цены в Латвии останутся выше, чем в Эстонии, поскольку ремонтные работы на межсоединении продолжатся. В декабре уровень цен в диапазоне 10–15 центов за кВт·ч будет зависеть от погодных условий, но в холодные и безветренные дни стоимость может превышать 20 центов за кВт·ч.