"Источник скандалов и чрезмерных расходов" - деятельность SIA Rīgas karte планируют прекратить
В четверг, 4 декабря, Комитет по финансам и административным делам Рижской думы будет решать вопрос о предоставлении предприятию Rīgas satiksme разрешения приобрести принадлежащие совладельцу SIA Rīgas karte 49 % капитальных долей за символическую сумму — один евро, а также поручить Rīgas satiksme прекратить участие в компании, проведя ее ликвидацию.
«Предприятие Rīgas karte за прошедшие годы стало источником скандалов и чрезмерных расходов, поэтому сейчас подходящий момент, чтобы окончательно разорвать с ним связь. Это не потребует от Риги дополнительных средств, средства, находящиеся на счетах компании, вернутся городу, а полный контроль позволит корректно провести ликвидацию предприятия», — отмечает председатель думы Виестурс Клейнбергс.
Хотя SIA Rīgas karte в настоящее время не ведет активной хозяйственной деятельности, во время судебных процессов с Государственной налоговой службой у владельцев капитальных долей по-прежнему есть обязанность участвовать в управлении предприятием. Таким образом, приобретение капитальных долей было бы логичным и обоснованным шагом для юридически корректного завершения существования компании, указывает руководство предприятия Rīgas satiksme.
«Главная цель приобретения капитальных долей Rīgas karte — обеспечить полный контроль над предприятием, что позволит быстрее и эффективнее осуществить процесс его ликвидации, исключив необходимость согласований со вторым держателем долей», — подчеркивает председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.
Предприятие Rīgas karte было основано в 2007 году как совместное предприятие между Rīgas satiksme (51%) и французской технологической компанией Conduent Business Solutions (49%). Его основной задачей было создание и обслуживание системы электронных расчетов в рижском общественном транспорте, обеспечивая внедрение и обслуживание e-talona, а также сеть распространения билетов.
Уже несколько лет назад Rīgas satiksme полностью взяла на себя обеспечение работы электронной расчетной системы (e-talons), а также переняла систему контроля автопарковок, что позволяет предприятию экономить десятки миллионов евро в год.