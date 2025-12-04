"Источник скандалов и чрезмерных расходов" - деятельность SIA Rīgas karte планируют прекратить

Хотя SIA Rīgas karte в настоящее время не ведет активной хозяйственной деятельности, во время судебных процессов с Государственной налоговой службой у владельцев капитальных долей по-прежнему есть обязанность участвовать в управлении предприятием. Таким образом, приобретение капитальных долей было бы логичным и обоснованным шагом для юридически корректного завершения существования компании, указывает руководство предприятия Rīgas satiksme.