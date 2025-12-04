ФОТО: завершена реконструкция моста в Дзинтари за 8,7 млн евро; благоустроена и прилегающая территория

Под путепроводом с обеих сторон оборудованы новые парковки на 50 легковых автомобилей и 12 туристических автобусов. Со стороны проспекта Эдинбургас обновлены и благоустроены пешеходные дорожки, ведущие от станции Дзинтари к Дзинтарскому лесопарку и морю, а также установлено 46 велостоянок для парковки велосипедов. Со стороны улицы Миера обновлена пешеходно-велосипедная дорожка, отремонтировано дорожное покрытие и съезды. На проспекте Эдинбургас от улицы Диклю до улицы Калснавас обновлено дорожное полотно и переустроен пешеходный тротуар, в который интегрированы тактильные направляющие, помогающие слабовидящим людям безопасно передвигаться. Также устроены новые пешеходные переходы на проспекте Эдинбургас и улице Диклю. На проспекте Межапарка вдоль Дзинтарского лесопарка обновлено покрытие проезжей части и построены новые парковки на 32 автомобиля.