ФОТО: завершена реконструкция моста в Дзинтари за 8,7 млн евро; благоустроена и прилегающая территория
В Юрмале завершен масштабный проект – обновлен железнодорожный путепровод в Дзинтари и благоустроена обширная прилегающая территория. Инвестиционный проект, начатый в марте 2024 года, полностью реализован: создана новая, безопасная и комфортная инфраструктура как для водителей, так и для пешеходов и велосипедистов. Общая стоимость проекта составляет 8,7 млн евро.
Реконструкция железнодорожного путепровода в Дзинтари была одним из двух взаимосвязанных проектов, реализованных в рамках инвестиционного проекта и значительно улучшивших транспортный узел путепровода. В ходе работ был сохранен исторический архитектурный облик путепровода, построенного в 1976 году.
В результате реконструкции восстановлены несущие конструкции путепровода и конструкция дорожного полотна. Наиболее важным улучшением стало объединение пролётов, что позволило существенно сократить количество деформационных швов — с 21 до 8.
Это обеспечило более плавное и комфортное движение автотранспорта. Установлены новые защитные барьеры, построена система отвода дождевых вод, а также смонтировано новое энергоэффективное освещение как для повседневного использования, так и специальная декоративная подсветка к праздникам.
Уже в начале этого года были завершены масштабные работы по благоустройству пространства под путепроводом и прилегающих территорий, что заметно повысило безопасность и для водителей, и для пешеходов.
Под путепроводом с обеих сторон оборудованы новые парковки на 50 легковых автомобилей и 12 туристических автобусов. Со стороны проспекта Эдинбургас обновлены и благоустроены пешеходные дорожки, ведущие от станции Дзинтари к Дзинтарскому лесопарку и морю, а также установлено 46 велостоянок для парковки велосипедов. Со стороны улицы Миера обновлена пешеходно-велосипедная дорожка, отремонтировано дорожное покрытие и съезды. На проспекте Эдинбургас от улицы Диклю до улицы Калснавас обновлено дорожное полотно и переустроен пешеходный тротуар, в который интегрированы тактильные направляющие, помогающие слабовидящим людям безопасно передвигаться. Также устроены новые пешеходные переходы на проспекте Эдинбургас и улице Диклю. На проспекте Межапарка вдоль Дзинтарского лесопарка обновлено покрытие проезжей части и построены новые парковки на 32 автомобиля.
Транспортный путепровод через железную дорогу пересекает одну из старейших железнодорожных линий Латвии, соединяющую Ригу с Тукумсом через курортный город Юрмалу. Дзинтарский железнодорожный путепровод — это инженерное сооружение, входящее в состав одной из важнейших магистральных улиц Юрмалы, обеспечивающее движение между восточной и западной частями города; без него невозможно представить транспортное сообщение в Юрмале.