Жителям Латвии поведали хорошие новости относительно их зарплат

Он напоминает, что средняя брутто-заработная плата в Латвии к концу третьего квартала этого года по сравнению с прошлым годом выросла на 7,8 процента, что является значительно более быстрым ростом, чем в большинстве европейских стран. По его мнению, хотя такие темпы становятся вызовом для бизнеса, можно прогнозировать, что рост заработных плат и далее будет превышать средний по Европе уровень, однако станет несколько более умеренным по сравнению с предыдущими годами и составит около 6 процентов в 2026 году.