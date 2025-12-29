Жителям Латвии поведали хорошие новости относительно их зарплат
Карлис Пургайлис, главный экономист банка Citadele, в своем комментарии утверждает, что зарплаты у жителей Латвии будут расти и в 2026 году.
"В Латвии наблюдается существенное структурное давление на рынок труда. Уровень безработицы находится на исторически низком уровне, дефицит рабочей силы сохраняется, что вынуждает работодателей адаптироваться к ожиданиям работников по заработной плате и повышать ее", - указывает экономист.
Он напоминает, что средняя брутто-заработная плата в Латвии к концу третьего квартала этого года по сравнению с прошлым годом выросла на 7,8 процента, что является значительно более быстрым ростом, чем в большинстве европейских стран. По его мнению, хотя такие темпы становятся вызовом для бизнеса, можно прогнозировать, что рост заработных плат и далее будет превышать средний по Европе уровень, однако станет несколько более умеренным по сравнению с предыдущими годами и составит около 6 процентов в 2026 году.
"Несмотря на рост доходов, жители тратят средства осторожно", - отмечает эксперт.
Даже при увеличении заработных плат и изменениях в налогообложении труда в начале года, которые обеспечили рост среднего нетто-дохода на 10,5 процента, внутреннее потребление росло сравнительно медленно.
Геополитическая неопределенность и опасения относительно будущего способствовали росту банковских вкладов. Лишь в середине года потребление начало оживляться: выросли продажи непродовольственных товаров, в том числе автомобилей, что дало импульс экономике и стало одним из факторов, позволивших ВВП в третьем квартале вырасти темпами, не наблюдавшимися на протяжении многих кварталов, а именно на 0,6 процента за квартал. Цены на энергоресурсы в этом году также оставались стабильными, создавая основу для экономического развития и снижая давление на предприятия и домохозяйства.
"В целом 2025 год стал для Латвии годом умеренного экономического роста, и аналогичная динамика ожидается и в следующем году", - полагает специалист.
