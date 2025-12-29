Дед Мороз пропал! В Риге покажут спектакль, где Новый год спасают три Бабы Яги
2 января на сцене дворца культуры VEF пройдет детский спектакль "Три Бабы Яги и Новый год". Мероприятие считается одним из самых красочных проектов эстонского театра Сюдалина.
У зрителей будет возможность задаться вопросом - что делать, если главный волшебник Нового года пропадет прямо накануне праздника? Ключевая фраза "Дед Мороз пропал!" поставит в неловкое положение тысячи детских глаз, сообщает портал balticevents.info.
А что будет, если Новый год не наступит? Дети навсегда останутся маленькими, зло никогда не будет наказано, а время просто остановится.
Но кто сказал, что нужно паниковать? На помощь спешат три самые необычные спасительницы - Бабы Яги. Ненадо бояться, потому что они давно перестали пугать детей и жарить их в печке. Теперь они - добрые волшебницы, которые летают в ступе, поют частушки и очень хотят помочь.
Вместе с театральным администратором Алешей героини отправляются в путешествие, где их ждут встречи с хитрым Кощеем-ученым, который изучает мифологию и все время всех путает, полеты на волшебной ступе и самое главное - поиски настоящего Деда Мороза.
Во время поисков будут подняты такие важные вопросы, как "Куда пропали волшебные усы Дедушки Мороза?", "Что за странный гном разгуливает по лесу в костюме главного зимнего волшебника?", "Что такого написали Бабы Яги в письме Деду Морозу, что даже самим стало стыдно?", а также много других загадок для публики.
В ролях сыграют представители эстонского театра Сюдалина Дмитрий Кордас, Александр Домовой, Алина Кармазина, Екатерина Кордас, Екатерина Тарасенко, Татьяна Егорушкина, Даниил Зандберг и Татьяна Алтынник. Режиссер спектакля Даниил Зандберг, сценограф и художник по костюмам София Матвеева, композитор Александр Жеделёв, художник по свету Антон Андреюк.
Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Подробная информация о спектакле доступна на официальном сайте театра www.sudalinnateater.ee.