Дед Мороз пропал! В Риге покажут спектакль, где Новый год спасают три Бабы Яги

Во время поисков будут подняты такие важные вопросы, как "Куда пропали волшебные усы Дедушки Мороза?", "Что за странный гном разгуливает по лесу в костюме главного зимнего волшебника?", "Что такого написали Бабы Яги в письме Деду Морозу, что даже самим стало стыдно?", а также много других загадок для публики.