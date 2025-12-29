В окрестностях Огре произошла трагическая авария, унесшая жизнь женщины
В окрестностях Огре произошла трагическая авария, унесшая жизнь женщины

В Огрском крае, возле Кейпене, на автодороге Рига–Эргли (P4), лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибла женщина, еще три человека получили травмы.

В Государственной полиции сообщают, что столкновение произошло около 10.40. Как сообщает программа «Degpunktā», в аварии погибла пассажирка автомобиля Hyundai, участвовавшего в ДТП, которую в результате удара выбросило через заднее стекло машины.

На месте происшествия продолжают работать ответственные службы, в настоящее время движение на данном участке дороги частично ограничено. При необходимости объезд возможен по автодорогам Гаркалне–Алауктс (P3), Инциемс–Сигулда–Кегумс (P8) и Аугшлигатне–Скривери (P32), сообщают Latvijas valsts ceļi в соцсетях.

