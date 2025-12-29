На Латвию наступает снежная буря - высота снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров

Менее интенсивный снегопад во вторник ожидается и в других регионах Латвии, во многих местах между облаками будет выглядывать солнце. В восточных районах будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, в остальной части страны — более порывистый. Температура воздуха ночью и утром понизится до −2…−8 градусов, в части прибрежных районов она будет колебаться около нуля. Дневная температура составит 0…−5 градусов.