На Латвию наступает снежная буря - высота снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о погодных условиях по всему Курземе, а также в части Земгале и Видземе. Предупреждение будет действовать с сегодняшнего дня с 16.00 до полуночи, а во вторник сохранится в прибрежных районах Латвии.
Синоптики сообщают, что в понедельник вечером во многих районах западной и центральной части Латвии ожидается сильный снегопад, при этом наиболее интенсивные осадки прогнозируются на западе Курземе. Во вторник на побережье Южной Курземе возможен снежный покров толщиной около 20 сантиметров и более глубокие сугробы.
На западном побережье Курземе также ожидается гроза и снежная буря — скорость северного и северо-западного ветра в порывах может достигать 24–29 метров в секунду.
Снежные облака, приходящие со стороны Рижского залива, во вторник принесут сильные осадки местами в столичном регионе, Земгале и восточной части Курземе. В этих облаках также возможны отдельные раскаты грома.
Менее интенсивный снегопад во вторник ожидается и в других регионах Латвии, во многих местах между облаками будет выглядывать солнце. В восточных районах будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, в остальной части страны — более порывистый. Температура воздуха ночью и утром понизится до −2…−8 градусов, в части прибрежных районов она будет колебаться около нуля. Дневная температура составит 0…−5 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, временами снег и метель, возможен сильный снежный буран. Будет дуть порывистый северный ветер, в северных районах города порывы могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит 0…−3 градуса.