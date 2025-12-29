Эксперты считают, что жители Латвии могут еще глубже залезать в долги
Рынок жилья в Латвии переживает самую высокую активность за последние пять лет — растущий спрос, более стабильные ставки Euribor и экономическая среда обозначают рост кредитования в этом году. Об этом сообщают эксперты Luminor.
Объемы растут
За последние годы активность жилищного кредитования в Латвии находилась в состоянии стагнации, переживая как небольшие подъемы, так и спады под влиянием различных событий, таких как Covid, рост строительных цен, ставки Euribor и другие факторы. Однако 2025 год ознаменовался заметным ростом: объем вновь выданных кредитов в Латвии достиг рекорда за последние пять лет и увеличился более чем в два раза по сравнению с 2020 годом.
За десять месяцев этого года рынок вновь выданных кредитов в Латвии вырос на 43 процента по сравнению с периодом с января по октябрь 2024 года.
Вперед, за кредитами!
В то же время доля жилищных кредитов в экономике Латвии по-прежнему остается сравнительно низкой и отстает от среднего уровня еврозоны, поэтому потенциал кредитования в стране все еще велик.
Остаток ипотечных кредитов в Латвии в размере 5,5 миллиарда евро по отношению к ВВП является также самым низким среди стран Балтии, где рынок жилищного кредитования как минимум в 2,5 раза больше: в Эстонии 13 миллиардов евро, а в Литве почти 15 миллиардов евро по состоянию на конец октября 2025 года. Соответственно, при текущей ситуации в Латвии можно ожидать, что спрос на жилищные кредиты продолжит расти, постепенно приближаясь к уровню соседних стран.
Цены продолжат расти
Тем временем, цены на жилье в Латвии продолжают расти, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В прошлом году цены увеличились примерно на 8 процентов, а в этом году средняя стоимость жилья выросла еще примерно на 7 процентов.
Средняя цена квартир в новых проектах в Риге составляет 2625 евро за квадратный метр, тогда как в типовых серийных домах — 1320 евро, в зависимости от того, находится ли квартира в центре города или в одном из жилых районов. Несмотря на это, в Латвии цены на жилье ниже, чем в среднем по Балтии, причем разница составляет более 1500 евро за квадратный метр. Рост цен на жилье продолжается уже несколько лет, и ничто не указывает на его остановку — также и в следующем году цены на жилье могут вырасти в пределах 5 процентов.
