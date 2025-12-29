Эксперты считают, что жители Латвии могут еще глубже залезать в долги

Средняя цена квартир в новых проектах в Риге составляет 2625 евро за квадратный метр, тогда как в типовых серийных домах — 1320 евро, в зависимости от того, находится ли квартира в центре города или в одном из жилых районов. Несмотря на это, в Латвии цены на жилье ниже, чем в среднем по Балтии, причем разница составляет более 1500 евро за квадратный метр. Рост цен на жилье продолжается уже несколько лет, и ничто не указывает на его остановку — также и в следующем году цены на жилье могут вырасти в пределах 5 процентов.