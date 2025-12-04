Латвийская федерация гольфа подала в суд на чиновников
Латвийская федерация гольфа подала иск в суд против Министерства образования и науки, возражая против порядка распределения спортивного финансирования и применяемых критериев.
По мнению федерации, действующие правила распределения финансирования чрезмерно бюрократичны и непрозрачны, не соответствуют целям устойчивого развития общества и здравоохранения и не способствуют развитию массового спорта в стране.
Федерация указывает, что за четыре года с момента разработки Основных положений спортивной политики на 2022–2027 годы не достигнут существенный прогресс в повышении физической активности и укреплении здоровья населения. Несмотря на то что массовый спорт определён одним из приоритетов спортивной политики, на него выделяется лишь около 1 процента общего спортивного бюджета. Федерация отмечает, что в Латвии, по сравнению с другими европейскими странами, уровень физической активности населения очень низок, а продолжительность здоровой жизни короткая.
Также критикуются критерии финансирования спортивных федераций, в которых, по мнению федерации гольфа, показателям массового спорта уделено недостаточное внимание. Кроме того, сами критерии сложны, непрозрачны и трудно сопоставимы между различными видами спорта.
С помощью судебного процесса федерация стремится добиться пересмотра критериев распределения спортивного финансирования, чтобы сделать их более прозрачными, понятными и соответствующими государственным приоритетам, особенно в отношении поддержки массового спорта. По её оценке, нынешняя модель финансирования не соответствует принципам надлежащего управления и равенства, закреплённым в Законе о государственном управлении.
Судебное заседание, как сообщает федерация, ожидается на следующей неделе, 10 декабря.