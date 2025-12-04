Латвийская федерация гольфа подала в суд на чиновников

Федерация указывает, что за четыре года с момента разработки Основных положений спортивной политики на 2022–2027 годы не достигнут существенный прогресс в повышении физической активности и укреплении здоровья населения. Несмотря на то что массовый спорт определён одним из приоритетов спортивной политики, на него выделяется лишь около 1 процента общего спортивного бюджета. Федерация отмечает, что в Латвии, по сравнению с другими европейскими странами, уровень физической активности населения очень низок, а продолжительность здоровой жизни короткая.