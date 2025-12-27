Россияне продолжают разрушать город, где жил и творил автор всемирно известной рождественской песни
Для украинцев разрушенный город Покровск Донецкой области, где сейчас ведутся ожесточенные бои, ассоциируется не только с войной, но и с одним из самых известных культурных символов нации — рождественской песней «Щедрик», известной в мире как Carol of the Bells. Об этом сообщает авторитетное издание POLITICO.
Западная аудитория узнает эту мелодию благодаря голливудским фильмам типа «Сам дома», но для Украины этой зимой она приобретает пронзительное политическое звучание. Ведь Покровск неразрывно связан с судьбой композитора Николая Леонтовича, которого, как и современных украинцев, пыталась уничтожить Россия.
Вопреки расхожему мнению, Леонтович не написал «Щедрик» непосредственно в Покровске, однако этот город сыграл решающую роль в его становлении.
В первом десятилетии XX века Леонтович жил здесь, преподавал в музыкальной школе и руководил хором железнодорожников. Именно в Покровске он черпал вдохновение из самобытных народных традиций, которые впоследствии легли в основу его шедевров.
«Леонтович приехал в Покровск, имея за спиной только сумку, но именно там он развился как композитор и привлек внимание жандармов, отстаивая права рабочих. Он даже пел „Марсельезу“ с местным хором, которым руководил», — рассказывает Лариса Семенко, исследовательница творчества композитора.
Еще сто лет назад «Щедрик» стал инструментом борьбы за украинскую независимость. В 1919 году правительство УНР отправило национальный хор в турне по Европе и Америке, чтобы через музыку добиться признания молодого государства.
«Это была не просто рождественская песня, а послание украинской культуры миру, поздравительная открытка, отражающая глубоко укоренившуюся духовность нации и ее устойчивость перед лицом угрозы», — отмечает Семенко.
Мир не признал УНР, но «Щедрик» покорил планету. В 1936 году появилась англоязычная версия Carol of the Bells, которая стала мировым хитом.
Николай Леонтович не дожил до мирового ликования своего произведения. В январе 1921 года советские агенты (ЧК) коварно убили композитора в доме его родителей в Винницкой области. Москва видела в украинской культуре угрозу, которую необходимо было ликвидировать.
«Как и сейчас на оккупированных территориях Украины, российские власти увидели угрозу украинской культуре. Это стало началом масштабного террора против украинских борцов за свободу. Леонтович был одним из многих убитых», — объясняет исследовательница.
Спустя столетие Россия снова пытается уничтожить украинскую государственность, атакуя города, связанные с нашей историей. Бои за Покровск продолжаются уже более 18 месяцев.
Несмотря на заявления пропагандистов о «полном контроле», ВСУ продолжают борьбу. Главнокомандующий Александр Сырский сообщил об успешных контратаках и возобновлении контроля над частью территории города.