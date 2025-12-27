Россияне продолжают разрушать город, где жил и творил автор всемирно известной рождественской песни

«Леонтович приехал в Покровск, имея за спиной только сумку, но именно там он развился как композитор и привлек внимание жандармов, отстаивая права рабочих. Он даже пел „Марсельезу“ с местным хором, которым руководил», — рассказывает Лариса Семенко, исследовательница творчества композитора.