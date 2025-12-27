Если вы родились в эти месяцы, вашему ментальному здоровью нужна передышка до конца 2025 года

В этот переходный период каждому полезно замедлиться и задуматься. Однако для трех месяцев рождения особенно важно провести глубокий ментальный перезапуск до конца 2025 года. Чтобы войти в 2026-й с большей страстью, энергией и удачей, этим людям стоит заглянуть внутрь себя, позаботиться о душе и признать сложные, противоречивые чувства. Такой подход поможет закрыть устаревшие циклы и модели поведения.