Рижанам обещают не количество, а качество: закрытие детсадов позволит сэкономить до 5 млн евро

С осени сократится количество школ и детских садов - из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов приняла решение закрыть 10 детских садов и реорганизовать несколько школ. Возможная экономия от закрытия детских садов составит до 5 миллионов евро, а вот после реорганизации школ денег больше не станет. Руководство Рижской думы считает, что сэкономленные средства позволят повысить зарплату учителям, что привлечет более квалифицированных специалистов. За счет экономии средств улучшится и учебная среда - появятся более качественные учебные пособия и инфраструктура, сообщает Lsm.lv.