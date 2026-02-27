Рижанам обещают не количество, а качество: закрытие детсадов позволит сэкономить до 5 млн евро
Рижская дума после продолжительных споров решила закрыть 10 детских садов и реорганизовать ряд школ, объясняя это демографическим спадом и необходимостью направить больше средств на зарплаты учителей и улучшение учебной среды.
С осени сократится количество школ и детских садов - из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов приняла решение закрыть 10 детских садов и реорганизовать несколько школ. Возможная экономия от закрытия детских садов составит до 5 миллионов евро, а вот после реорганизации школ денег больше не станет. Руководство Рижской думы считает, что сэкономленные средства позволят повысить зарплату учителям, что привлечет более квалифицированных специалистов. За счет экономии средств улучшится и учебная среда - появятся более качественные учебные пособия и инфраструктура, сообщает Lsm.lv.
Ответственный за образование, культуру и спорт заместитель мэра Вилнис Кирсис сказал, что за счет закрытия детских садов можно сэкономить 3-5 миллионов евро, а от школ такой финансовой выгоды не будет, поскольку обучение продолжится в существующих зданиях. Еще одним важным преимуществом станет единая школа, поскольку реорганизация затронет и бывшие школы для нацменьшинств.
"Качество образования определяется тем, как ресурсы направляются ребенку, причем в двух направлениях: во-первых, это более высокооплачиваемый учитель, поскольку появляется возможность привлекать лучших специалистов; во-вторых, это среда, в которой происходит обучение: учебные пособия, инфраструктура. Если мы сконцентрируем эти ресурсы, то сможем лучше развивать эти аспекты", - сказал Кирсис.
Рижская дума приняла решение о присоединении основной школы № 74 к средней школе № 64, а Первая христианская основная школа будет присоединена к средней школе № 6. Будут объединены Ринужская средняя школа и средняя школа № 31, в результате будет создана Вецмилгравская средняя школа. Следующей осенью лицей Броце будет объединен с Саркандаугавской основной школой, основная школа Гайльэзерса - с Межциемской основной школой, а средняя школа имени Райниса - с начальной школой Valodiņa.
Было принято решение сократить количество детских садов на 10, в результате в столице останется 170 муниципальных детских садов (физических мест). Юридически детских садов меньше. Например, в Иманте к детсаду Kurzeme будет присоединен детский сад № 104, в Кенгарагсе объединятся Zilbītе и Dzintariņš.
Латвийский профсоюз работников образования и науки внимательно следит за работой самоуправления, чтобы гарантировать законность и справедливость всех действий. Самоуправление пообещало работникам школ и детских садов, что им будут предложены рабочие места. "На данный момент у нас нет оснований говорить о каких-либо серьезных рисках", - сказала глава профсоюза Инга Ванага.