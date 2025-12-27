Спасатели работают без остановки: штормовой ветер ломает деревья и конструкции
Сильный ветер в субботу вызвал по всей Латвии десятки происшествий: упавшие деревья, повреждённые конструкции и перебои в электроснабжении. Пожарно‑спасательная служба получила десятки вызовов, а синоптики продлили оранжевое предупреждение.
В субботу до 20:00 Государственная пожарно-спасательная служба получила 41 вызов на места разрушений, вызванных сильным ветром, сообщила агентству LETA пресс-секретарь службы Виктория Грибусте. В большинстве случаев деревья упали на проезжую часть дороги, а в некоторых случаях — на линии электропередачи.
В Вентспилсе на Большом проспекте спасатели демонтировали сорванную с пятиэтажного жилого дома кровельную панель, а в Айзпуте Южнокурземского края — строительные леса, которые оторвались от стены дома и угрожали упасть на тротуар и проезжую часть.
В Курземе на места повреждений, вызванных ветром, поступило 13 вызовов, в Рижском регионе — 12, в Видземе и Земгале — по шесть, в Риге — три, а в Латгале — один. В большинстве случаев последствия ветра ликвидировали пожарные-спасатели, однако чуть более чем в десяти случаях информация о происшествиях была передана добровольным пожарным.
Как сообщалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильном ветре в субботу и воскресенье. Предупреждение действует с субботы 11:00 до воскресенья 16:00.
В ночь на воскресенье северо-западный ветер будет дуть умеренно сильно, а порывами на всей территории страны достигнет 15–19 метров в секунду (м/с), а в прибрежных районах — даже 25–28 м/с, прогнозируют синоптики.