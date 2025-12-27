Спасатели работают без остановки: штормовой ветер ломает деревья и конструкции

В Курземе на места повреждений, вызванных ветром, поступило 13 вызовов, в Рижском регионе — 12, в Видземе и Земгале — по шесть, в Риге — три, а в Латгале — один. В большинстве случаев последствия ветра ликвидировали пожарные-спасатели, однако чуть более чем в десяти случаях информация о происшествиях была передана добровольным пожарным.